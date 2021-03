Fani Stipković je istaknula da ne govori dovoljno o privatnom životu jer ne želi da ju ljudi percipiraju kroz to.

Fani Stipković (39), koja živi devet godina u Madridu i često je na listama najseksi novinarki u Europi, progovorila je o svom ljubavnom životu i borbi s bolešću.

Za Večernji list je otkrila da je sretna i zaljubljena, iako ranije nikad nije govorila o tom dijelu svog života, a kaže kako ju je s dečkom, čiji identitet taji, spojio posao. "Znam da ne govorim dovoljno o tome koliko bi vjerojatno neki željeli, ali oduvijek sam bila rezervirana kad je riječ o mojem privatnom životu jer nisam htjela da me ljudi percipiraju kroz to", ispričala je Fani.

Obećala je da će u budućnosti biti otvorenija o svom ljubavnom životu, a s dečkom će donijeti i jednu važnu odluku. Naime, hoće li ostati u Španjolskoj ili se vratiti u Hrvatsku te priznaje da joj nedostaju obitelj, prijatelji i hrvatski običaji.

"Ima kriznih razdoblja kada mi dođe da se vratim u Hrvatsku. Ali kada sam dugo izvan Madrida, uhvati me jaka želja da se što prije ondje vratim. U Madridu sam stvorila novi život, svoj dom, dosta se toga promijenilo, život mi je dobio neki novi zaokret", rekla je Stipković.

Objasnila je i da se Madrid prilagodio situaciji nakon što je Španjolska bila među najpogođenijim državama pandemijom koronavirusa. "Svi nosimo maske, koje su obvezne, ali ostalo sve funkcionira manje-više normalno. Ceste su pune ljudi, restorani, svi uživaju na terasama, teško je zaustaviti Španjolce ili im oduzeti kvalitetu života, uživaju koliko mogu", ispričala je Fani.

Progovorila je i o Crohnovoj bolesti koja joj je dijagnosticirana s 22 godine, a prije osam godina je imala i septički šok od trovanja hranom. Zbog toga su joj otkazala tri organa i bila je u vrlo kritičnom stanju.

"Organi su mi bili počeli otkazivati, čudom sam se oporavila i ostala živa", naglasila je Stipković kojoj su doktori savjetovali da odustane od svoje karijere i intenzivnog vježbanja. Ipak, ona ih nije poslušala.

"Mislim da svatko najbolje poznaje sebe i ako dobro upoznate svoje tijelo i um, možete biti najbolji doktor, psiholog i prijatelj sam sebi, uz respekt prema medicini koju poštujem i koristim", rekla je Fani koja je prije dvije godine postala je članica Izvršnog odbora IFFHS-a.

Jedina je žena u povijesti kojoj je to uspjelo. "Ponosim se time jer je bio jako težak put do toga. Uz to, teže je kada ste žena i dolazite iz male zemlje kao što je Hrvatska, no bio mi je to još veći motiv da se dokažem i pokažem svijetu koliko su naši ljudi borbeni, pripremljeni, obrazovani, vrijedni i pametni", ispričala je.