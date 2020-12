Fadi Fawaz ranije je živio u vili, ali ga je izbacila obitelj Georgea Michaela jer je uništavao sve redom pod utjecajem droge i alkohola.

Bivši dečko pokojne glazbene zvijezde Georgea Michaela, Fadi Fawaz (47) uhvaćen je u provali u njegov dom, piše tabloid The Sun.

Dogodilo se to nekoliko dana prije Georgeove četvrte godišnjice smrti, koja je na Božić, a riječ je o kući u Londonu vrijednoj pet milijuna funti. The Sun tvrdi da je policija otkrila da je Fawaz razbio prozor kako bi ušao, a prilikom uhićenja napravio je scenu i opirao se.

"Ovo je moj dom, George je htio da ga dobijem", vikao je Fadi. Kuća je prazna od prošle godine jer je pjevačeva obitelj izbacila njegova bivšeg dečka, koji ju je uništavao tijekom bijesnih ispada potaknutih drogom i alkoholom.

Policija je Fawaza izbacila iz kuće u utorak oko 11 ujutro. "Fadi je izgledao jako loše, kao da živi teškim životom. Bio je jako emotivan. Nekako je prošao kroz sigurnosnu ogradu prije nego što je razbio prozor na kući i ušao unutra. Kada su policajci stigli, pokušavali su ga urazumiti da izađe odatle, no je samo nastavio vrištati da je to njegov dom i da je George htio da ga posjeduje. Ovo je sigurno teško i usamljeno vrijeme za njega, pogotovo jer je uskoro Georgeova godišnjica smrti", ispričao je izvor za The Sun.

"Sam je sebi najgori neprijatelj godinama, no teško je ne osjećati empatiju prema njemu", dodao je. Unatoč tome što je prisilno maknut iz kuće, policija nije uhitila Fadija.

Bivši frizer, koji je nekad surađivao sa zvijezdama, borio se s ovisnošću o drogi i alkoholu, a živi po jeftinim hotelima u istočnom dijelu Londona. Smještaj mu plaća država kroz socijalnu naknadu.

Prošle godine policija ga je uhitila jer je uništavao Michaelovu kuću. Razbio je prozore, komade namještaja, toalete, a zidove i strop je razbio čekićem.

Inače, Fadi je živio tamo otkad je George preminuo na Božić 2016. u 54. godini života.