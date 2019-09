Fadi Fawaz, koji je bio u višegodišnjoj vezi s Georgom Michaelom, danas živi na ulicama Londona.

Bivši ljubavnik preminulog glazbenika Georgea Michaela, 46-godišnji Fadi Fawaz navodno je postao beskućnik jer se iselio iz hotela u kojem je noćenje plaćao 49 britanskih funti, koji mu je postao dom nakon što je izbačen iz Georgove kuće vrijedne 5 milijuna dolara.

Nezaposleni Fadi viđen je u centru Londona, a vjeruje se kako spava u Covent Gardenu. Taj bivši frizer koji je radio s nekim od najvećih zvijezda današnjice, uselio se u jedan od londonskih hotela nakon što je navodno prije mjesec razbio prozore na luksuznom imanju Regent's Park na kojem je živio.

The Sun prenosi da je u objavi na Facebooku obavijestio je prijatelje kako je postao beskućnik.

"Tri godine su prošle od smrti ikone Georgea Michaela i odvjetnici još uvijek nisu ništa riješili, tako da posljednjih nekoliko dana spavama na ulici u Covent Gardenu umjesto da sam u svom domu. Uzeli su mi ključ pomoću trika kojeg su smislili i sada dva mjeseca kasnije još uvijek nemam nikakve novosti. Kakva je jeftina ikona ovaj George je**** Michael", napisao je u statusu.

Fadi je čak bio uhićen zbog sumnje da je počinio kriminalno djelo i nanio veliku materijalnu štetu u glazbenikovu domu, čija je obitelj poduzela pravne korake kako bi ga udaljila s imanja.

Kada su mu novinari ovih dana prišli na ulici ostali su šokirani jer je zanijekao da je bivši partner Georgea Michaela.

"Ja nisam Fadi, žao mi što vas moram razočarati. Tragično je to što se dogodilo Georgeu, to je velik gubitak ali ja ga stvarno nisam poznavao. Zapravo ga nisam nikad ni upoznao", izjavio je.

Fadi i Michael bili su u vezi od 2012. godine pa sve do njegove smrti i on je bio taj koji je pronašao glazbenikovo tijelo te je tvrdio kako je počinio samoubojstvo, no u ožujku 2017. godine potvrđeno je kako je Michael umro prirodnom smrću.

Imanje na kojem je sve donedavno živio, Fadi je navodno napuštao samo noću, a njegova mu je obitelj savjetovala da potraži stručnu pomoć, izjavio je za Daily Star anonimni izvor.