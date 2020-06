George Michael je prodao preko 80 milijuna albuma diljem svijeta, a time je postao i jedan od najprodavanijih izvođača u povijesti glazbe. Preminuo je na Božić 2016. godine.

Slavni pjevač divnog glasa George Michael preminuo je na Božić 2016., a imao je tek 53 godine. Michael bi danas proslavio 57. rođendan, a i četiri godine nakon njegove smrti njegovi fanovi ne mogu prihvatiti činjenicu da više nije s nama.

Tijekom svoje bogate karijere koja je krenula uzlaznom putanjom dok je pjevao u grupi Wham!, George Michael je prodao preko 80 milijuna albuma diljem svijeta, a time je postao i jedan od najprodavanijih izvođača u povijesti glazbe. Nakon nekoliko godina i velike svjetske slave s Andrewom Ridgleyjem, Michael je pokrenuo samostalnu karijeru, a već prvim singlom "Careless Whisper" osvojio je top liste diljem svijeta. Prvi solo album "Faith" objavio je 1987. godine, a ostalo je povijest.

Pjevač je 1998. godine objavio da je homoseksualac, a tijekom cijeloga života borio se za prava LGBT zajednice. Njegov privatni život godinama je punio novinske stupce, a imao je problema i sa vlastima zbog droge.

Kada je imao 19 godina, Andrewu Ridgleyju s kojim je bio u grupi Wham! rekao je da je biseksusalac. Pjevač je često u intervjuima govorio kako je kao mladić maštao o ženama, no brzo mu je postalo jasno da više baca oko na muškarce. "Nikada se nisam sramio što sam homoseksualac. Zaljubljivao sam se i u đene nekoliko puta, no tek kada sam se iskreno zaljubio u muškarca shvatio sam da je sve prije toga bila iluzija", rekao je legendarni glazbenik jednom prilikom. Nakon toga više nikada nije imao želju biti u vezi sa ženom, jer kako je rekao, emotivno se mogao predati samo muškarcu.

90-ih godina je bio u vezi sa šminkericom Kathy Jeung koja se pojavila i u spotu za njegovu pjesmu "I Want Your Sex". Znala je da je biseksualan, a i nakon prekida ostali su odlični prijatelji. Vezu s Anselmom Feleppom započeo je 1991. godine nakon što ga je upoznao na festivalu Rock in Rio. Brazilac je šest mjeseci kasnije otkrio da ima sidu, a pjevač je iskreno u intervjuima pričao o svemu. U to vrijeme njegovi roditelji još nisu znali da je gej te se bojao što će reći. Istaknuo je kako se bojao za svoj život, no srećom se nije zarazio. Anselmo je preminuo 1993. godine, a Michael mu je posvetio singl "Jesus to a Child". Godinama kasnije pjevač je rekao kako je to bio jedan od težih perioda u njegovom životu, a žalovao je tri godine za svojim ljubavnikom.

Kenny Goss bio je njegova velika ljubav, a par su postali 1996. godine. Živjeli su zajedno, a 2005. godine su se planirali i vjenčati. Ipak, 2011. godine su raskinuli te nikada nisu stali pred oltar. S Fadijem Fawazom prohodao je 2012. godine, a s njim je bio do smrti. Upravo on pronašao je pjevačevo tijelo na Božić 2016. godine. Fadi je tvrdio da je pjevač počinio samoubojstvo, no obdukcija je pokazala kako je preminuo prirodnom smrću zbog bolesti srca i jetre.

George Micheal nikada nije skrivao da se drogirao te da je odlazio na raskalašene tulume, a zbog toga je često imao problema i s policijom. Nemalo puta su ga uhvatili dok je kod sebe imao razne droge.

Pjevač je svoje bogatstvo od 97 milijuna funti ostavio sestrama Melanie i Yiodi, a dugogodišnjeg partnera je iz oporuke izostavio.