Mia Dimšić predstavila je Hrvatsku u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u Torinu s pjesmom "Guilty Pleasure".

Predstavnica Hrvatske na Eurosongu, kantautorica Mia Dimšić, nastupila je u prvoj polufinalnoj večeri natjecanja koje se ove godine održava u Torinu.

Mia je sa svojom pjesmom "Guilty Pleasure" nastupila 11. po redu od sveukupno 17 izvođača koji će u prvom polufinalu pokušati izboriti svoj prolazak u finale Eurosonga, koje će se održati subotu 14. svibnja.

Kako je i najavila prije dolaska u Torino, Mia je potpuno izmijenila svoj nastup i outfit s Dore, a ružičastu kreaciju koju je nosila potpisuje domaći modni dvojac ELFS.

Ovaj put pratilo ju je troje plesača, a i sama im se u jednom trenutku pridružila u koreografiji.

Na kraju je zapjevala i na hrvatskom.

"Europa, volimo vas", poručila je na kraju, a zatim se i zahvalila na talijanskom.

Would you run away with her? 🇭🇷❤️ #Eurovision #ESC2022 pic.twitter.com/ffhMhrsZSv