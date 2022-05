Mia Dimšić pojavila se na svečanoj ceremoniji otvorenja Eurosonga u Torinu u ružičastom od glave do pete, a prije toga je zasvirala na ulici.

U nedjelju je u Torinu održana svečana ceremonija otvorenja ovogodišnjeg Eurosonga i svi izvođači su sa svojim timovima tradicionalno prošetali takozvanim tirkiznim tepihom.

Naša Mia Dimšić za tu je prigodu odabrala ružičasti kompletić s topićem i mini suknjom u kojem je otkrila dekolte, trbuh i noge, a kombinirala ga je s čizmicama iste boje.

Nikad zanosnija Mia pomela je konkurenciju na svečanosti, a hoće li joj to poći za rukom na natjecanju, doznat ćemo već u prvoj polufinalnoj večeri Eurosonga u utorak, kada će pokušati izboriti prolazak u finale s pjesmom "Guilty Pleasure".

Uoči svečanosti nastupila je i ispred jednog bara u Torinu, u kojem se oko nje okupilo mnoštvo ljudi dok je pjevala pjesmu "Someone Like You" pjevačice Adele. Video je objavila na svojem Instagramu.

Mia je u Torinu već neko vrijeme te se svakodnevno priprema za svoj veliki nastup, a nakon prve probe, koju su objavili na službenim stranicama Eurosonga, pala je na kladionicama.

Od 17 zemalja koje će se boriti za ulaz među deset finalista, Hrvatska je trenutno na 14. mjestu, što znači da su nam i ove godine šanse za prolazak u finale male.

Favoriti za pobjedu i dalje su predstavnici Ukrajine, slijedi ih Italija, pa Švedska, Engleska i Španjolska.

