Emir Hadžihafizbegović istaknuo je da je htio podijeliti sve što mu se dogodilo, a kaže da se testirao na COVID-19 zbog gubitka okusa i mirisa.

Bosanskohercegovački glumac Emir Hadžihafizbegović (58) otkrio je koliko je bila teška njegova borba s koronavirusom.

"Prošao sam pakao. Nisam htio praviti od tog mog džehenema jednu portal priču, držao sam sve u ilegali. Sve se dogodilo u Mostaru. Drugi nalaz mi je negativan, upala pluća se povukla. To što sam prošao i ta vrsta egzorcizma, imam svoju teoriju da korona nije bolest, nego Sotona. Nevjerojatno što mi se događalo tih 14 dana. Netko kaže prođe benignije, netko gore od mene, izgubi život. Želim podijeliti sve to što se dogodilo", ispričao je Emir za N1.

Glumac je objasnio da je dijabetičar i da ne bi dobio koronavirus, sklonio se u vikendici u mjestu Željuša u blizini Mostara. No izvršavao je svoje obveze u Sarajevu u Kamernom teatru. Uvjeren je da se zarazio virusom u pošti, na benzinskoj postaji ili dok je odlazio u centar.

"U tom nekom izlasku sam fasovao i zakačio tu neman. Sve sam radio, ali tražiti porijeklo - gdje se korona pokupi, to je kao tražiti iglu u plastu sijena. Ne znam gdje sam ovo zaradio. Poslije pozitivnog nalaza bio sam OK, osim što nisam imao osjećaja okusa i mirisa. To je prvi simptom zbog kojeg sam išao na test", rekao je Hadžihafizbegović za N1.

Glumac je i otkrio i da su mu u Domu zdravlja dijagnosticirali upalu pluća i htjeli da ostane u bolnici. No on je odlučio to preboljeti kod kuće u samoizolaciji, a zahvalio je i liječnicima i dobrim ljudima koji su mu pomogli.

Emir je objasnio i koja je ključna stvar kod borbe s koronavirusom. "U koroni se ne smije psihički čučnuti. Mnogim mojim prijateljima bolest se produžila jer su psihički pali. Ja sam imao temperaturu 39,5 i u 3 ujutro sam gledao Mr. Beana. Onaj tko čeka da popije tablete i padne u depru - bolest se sigurno disperzira. Čitao sam, slušao sam muziku, čini mi se da mi je to pomoglo", zaključio je Hadžihafizbegović. Priznao je da je razmišljao i o tome što ako ne preživi.