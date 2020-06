Na Novoj TV uskoro kreće nova urnebesna humoristična serija ''Konak kod Hilmije''. Uz Tarika Filipovića i Emira Hadžihafizbegovića, tu je i Marko Cindrić koji je utjelovio lik osebujnog satnika Krešimira. U razgovoru s glumcem doznali smo o kojem je legendarnom hrvatskom glumcu razmišljao dok se pripremao za ulogu Krešimira ali i čime mu je punica pomogla kako bi njegov lik bio pravi Zagrepčanec.

Od redatelja i scenarista serije ''Lud, zbunjen, normalan'' uskoro stiže nova humoristična serija! ''Konak kod Hilmije'' na male ekrane donosi urnebesni prikaz društva unutar Drugog svjetskog rata koje svojim dosjetkama i dogodovštinama smješta nacionalne tenzije u drugi plan.

''Većina se radnje događa u ''Konaku kod Hilmije'' gdje navraćaju svi, sumnjivci, članovi kraljevske obitelji, uglavnom svi hoće nekog drugog zamuljat s nekom spikom, hoće nešto prodat, imaju neku foru, svaki dan je neka suluda situacija'', priča glumac Marko Cindrić.

Uz Tarika Filipovića i Emira Hadžihafizbegovića koji glumi domaćina Hilmiju u čijem se konaku i odvija radnja, tu je i Zagrepčanin Krešimir kojeg je utjelovio glumac Marko Cindrić.

''Satnik Krešimir je purger koji se našao po zadatku u Sarajevu uglavnom, kak bi se reklo riječnikom onog vremena, on je krakšajser, on je smutnjivac ili ratni profiter koji pokušava zamutit svakog i bilo kaj, lako je zaljubljiv. On se čak i hvali da može nabavit sve od igle do lokomotive'', otkriva Marko.

I dok Satnik Krešimir stalno trguje s Hilmijom, zahvaljujući Marku on je i omaž jednom velikom hrvatskom glumcu.

''Satnik Krešimir mora biti omaž Relji Bašiću i gosponu Fuliru i humoru Petera Sellersa, i onda smo došli na taj način govora, iskopao sam agramer kaj mi je punica dala na poklon pa sam iskombinirao sve posuđenice da napravim omaž Zagrebu tog vremena'', kaže Marko.

Marka je za ulogu Krešimira, redatelju i scenaristu serije Elmiru Jukiću i Feđi Isoviću, preporučio i nahvalio njegov kolega Tarik Filipović.

Nakon što je pročitao scenarij ''Konak kod Hilmije'', Marko je odmah prihvatio ulogu jer brza improvizacija, smišljanje, kako on kaže fora i humor je nešto u čemu ovaj glumac najviše uživa.

''Nitko mi nikad nije ponudio takvu ulogu'', rekao je.

''Gledatelji mogu očekivati veliku dozu humora, hrpu suludih likova zezanciju od početka do kraja'', najavljuje Marko.

