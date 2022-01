Ella Orešković vraća se na pozornicu Dore s pjesmom autora koji potpisuje i njezin debitantski singl.

Kći našeg bivšeg premijera Tihomira Oreškovića, Ella Orešković, vraća se drugu godinu zaredom na pozornicu Dore. Natjecat će se s 13 kolega 19. veljače u Opatiji s pjesmom "If You Walk Away", koju je napisao Siniša Reljić.

22-godišnjoj Elli prošlogodišnja Dora bila je ujedno i prvi scenski nastup, a studentica psihologije ponovno je izrazila želju Hrvatsku predstavljati na Eurosongu.

Ella je u godinu dana prikupila obožavatelje iako nije objavljivala nove pjesme još od nastupa u Opatiji, a na Instagramu često dijeli detalje iz privatnog života. Pratiteljima je otkrila da ima i dečka, s kojim često pozira, a mladi par zaljubljen je do ušiju. Previše detalja o vezi nije otkrivala, no ne skriva da je presretna.

Inače, Ellin otac je dobro poznat hrvatskoj javnosti. Tihomir Orešković bivši je hrvatski premijer, a njegova kći na Dori će pjevati na engleskom. Ella se još lani pohvalila da hrvatski govori bolje od tate, a otkrila je i kako je njezina obitelj bila presretna kada su došli rezultati natječaja Dore, na kojem je prošla njezina pjesma. Obitelj joj je i ovoga puta najveća podrška, a svi jedva čekaju njezin nastup.

Bivši premijer Orešković sa suprugom Sanjom ima i kći Emmu, koja je diplomirala na Medicinskom fakultetu u Zagrebu, dok Ella u Španjolskoj studira psihologiju.

Otkako je ostavila 32 godine starijeg glumca, uglavnom pokazuje svoju top figuru, a u braku su izdržali svega 15 mjeseci! +9

Spektakularan poklon Ronalda za Georginin rođendan: Ovakvu originalnu ideju bome je trebalo osmisliti! +35