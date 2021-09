Elisabetta Gregoraci snimljena je na luksuznoj jahti Flavija Briatorea s kojim se razvela 2018. godine.

Talijanska manekenka Elisabetta Gregoraci osvanula je u bajkovitom izdanju na ovogodišnjem Filmskom festivalu u Veneciji, a prije toga se odlučila opustiti na luksuznoj jahti svog bivšeg surpuga Flavija Briatorea u Monacu.

Paparazzi su 41-godišnju Elisabettu snimili na odmoru s Flavijem, a čini se kako se i dalje rado druži s njim unatoč bizarnom zahtjevu koji je postavio. Naime, krajem prošle godine Elisabetta je iznenadila javnost kada je priznala da ima ugovor s milijunašem, po kojem se tri godine nakon rastave ne smije u javnosti pojavljivati s novim dečkom. Od Flavija se službeno razvela 2018., a da je prekršila ugovor morala bi platiti vrlo visoke penale.

"Ugovor je potpisala i zbog toga ju ne vidimo s drugim muškarcima još otkako se rastala od Flavija. Možda se s nekim i druži, no to je njezina privatna stvar", rekao je za talijanske medije izvor blizak Elisabetti. Ona sama je na kraju priznala da je bila u vezi čitavo to vrijeme, ali je pazila da ju nitko ne fotografira.

"Flavio je posesivan, to sam sve napravila za njegovo dobro", izjavila je Elisabetta koja s njim ima 11-godišnjeg sina.

Milijunaš je od prošle godine u vezi s 25-godišnjom manekenkom Marijom Ludovico Campano, a prije nje na popisu ljepotica koje je ljubio našle su se Naomi Campbell te Heidi Klum, s kojom ima i 17-godišnju kćer Leni.