Ecija Ivušić objavila je fotografiju na kojoj je u crnoj haljini i čizmama do koljena leži na travi te je objasnila kako i kada je ona uslikana.

Voditeljica Ecija Ivušić (34) često voli uz svoje atraktivne fotografije podijeliti i svoja razmišljanja, a sad je progovorila o lažnim predožbama koje ljudi steknu na društvenim mrežama.

"Uhvatim se ponekad usred nekih izazovnijih dana da počnem mjerkati tuđa dvorišta. Pa je li tamo trava zelenija, je li ograda šira i je li bazen dublji? Hvala bogu pa se vrlo brzo centriram i shvatim da niti volim zelenu boju, niti granice, a bome i preferiram mora nad bazenima. Također mi je jasno da neke tuđe trave ne bih znala pokositi, ograde preskočiti, a možda bih se i utopila u baš takvom bazenu. I to je to. Imaš samo svoje dvorište i kakvo god da je, tvoje je. Čak i ako nije dvorište, nego samo uski hodnik ispred vrata, bitno je samo iz kakve 'kuće' u njega zakoračiš. Neka su vam 'kuće', tj. glave sretne i prazne od briga ovaj vikend. I neka su vam 'dvorišta' zelena. Ako igdje zapne, možda vam pomogne nekoliko činjenica oko ove idealne proljetne fotke. Da, trava izgleda dosta zeleno, znam. Ali u kutevima su ostaci snijega od dana prije. Da, lagano sam proljetno obučena, ali je cca 7 stupnjeva. I da, ležim u dvorištu i ne, nije moje. Uz sve to slika je slikana prije par tjedana. I eto, to vam je najčešće Instagram i sva njegova šarenila, pardon zelenila. Lijep vikend vam želim, gdje god da jeste u sadašnjem trenutku. Živite ga i ne zavirujte u prošlost. Niti u tuđa dvorišta. Pusa, bok, E.", napisala je Ecija.

Voditeljica je na fotografiji u crnoj haljini, bijelim čizmama do koljena i namjestila je zavodljivi pogled držeći dio sunčanih naočala kod usta. Pratiteljima se svidjela njezina objava.

"Sviđa mi se", napisala je Žanamari Perčić. "Mjerkam te, mjerkam", komentirao je Dalibor Petko. "Ti smiješ", odgovorila mu je Ecija.

"Ugodan vikend", "Tekst sve točno", "Prelijepa si", napisali su pratitelji voditeljici koja je nedavno otkrila da se cijepila.

"Samo da vam javim da sam se uspješno cijepila protiv COVID-a. Dobro se osjećam, nekoliko dana sam imala temperaturu, ali, kao što vidite, sada je sve super i odlično izgledam", rekla je voditeljica u videu na Instagram storyjima koristeći filter izvanzemaljca.

"Cijepila sam se regularnim putem, ne preko veze. Cijepila sam se AstromZenecom, nisam imala priliku birati cjepivo, niti sam to zahtijevala niti htjela", istaknula je Ecija.

"Nikakva prava sindikata ne bi trebala nadmašivati ljudska prava. Sami bi trebali jedino birati hoćemo li se cijepiti, a ne kojim cjepivom", dodala je Ivušić.