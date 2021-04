Ecija Ivušić u svojim Instagram Storyjima obratila se nepoznatom muškarcu kojega je upoznala tijekom vožnje i pozvala ga da joj se javi.

Voditeljica Ecija Ivušić (34) u svojim Instagram Storyjima objavila je nekoliko snimki u kojima je prepričala svoj susret s nepoznatim muškarcem tijekom vožnje automobilom, kojega je pozvala da joj se javi ako vidi njezine objave.

"Ljudi su već toliko ludi od svega da se čovjek sad upravo vozio paralelno pored mene, iza mene jer ja nisam htjela spustiti prozore da vidim što hoće. Kad sam napokon spustila prozor jer sam vidjela da ćemo se zabiti jedno u drugo, pitao me možemo li se upoznati. Što je najbolje, bio je fakat zgodan, ali mi je to bilo jako freaky i rekla sam ne. Izgovor je bio da imam psa", ispričala je Ecija u videu, no otkrila je i da se pokajala.

"Ljudi su ludi, normalni živote, molim te, vrati se da nekog možemo normalno upoznati, a ne da se na cesti moramo zabijati jedni u druge. I zvati ljude na cesti da idemo do McDrivea na kavu. A ti se javi ako vidiš ovo na Instagramu", poručila je nepoznatom muškarcu.

"Zgodni, javi se!", priskočila joj je u pomoć prijateljica čiju je objavu Ecija podijelila i na svojem Instagramu.

Inače, posljednja poznata veza voditeljice koju često svrstavaju među najseksi Hrvatice je bila ona s bivšim nogometašem Nikolom Pokrivačem koja je završila prošle godine.