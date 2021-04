Duje Ćaleta-Car i Adriana Đurđević čekaju prvo dijete, a sretnu su vijest sami potvrdili.

Naš nogometaš i reprezentativac Duje Ćaleta-Car i njegova lijepa zaručnica Adriana Đurđević čekaju prvo dijete, a budući su roditelji tu vijest i sami potvrdili za Story.hr.

24-godišnji Duje i 28-godišnja Adriana tako su trenutačno u slatkim pripremama i iščekivanju, a presretni su od prvog trenutaka kada su saznali da će postati roditelji.

"Hvala vam od srca na čestitkama! Osjećam se jako dobro, u drugom sam tromjesečju i moram priznati da sam samu sebe iznenadila koliko sam opuštena i poletna. Ima u meni nešto drukčije, ali više to osjećam emocionalno nego fizički. Znamo spol naše bebice, ali to bismo u ovom trenutku zadržali za sebe", izjavila je Adriana za Story.

Duje i Adriana nedavno su se i zaručili u francuskom Marseilleu gdje zajedno žive i on igra nogomet, što su otkrili na društvenim mrežama.

"Ljubav je velikodušna ,dobrostiva je ljubav, ne zavidi, ljubav se ne hvasta, ne nadima se; nije nepristojna, ne traži svoje, nije razdražljiva, ne pamti zlo; ne raduje se nepravdi, a raduje se istini; sve pokriva, sve vjeruje, svemu se nada, sve podnosi. Ljubav nikad ne prestaje. You will Forever be my Always", napisala je tada Adriana na Instagramu.

Sretan par je u vezi četiri godine, a upoznali su se u Zagrebu. Adriana se zbog Duje preselila iz rodnog Dubrovnika u Marseille gdje on igra nogomet za istoimeni klub, a već neko vrijeme nose titulu najljepšeg domaćeg para.