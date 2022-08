Najstarija kćer Dražena Zečića, Mija, rodila je sina u splitskom KBC-u, a pjevač je vijest o dolasku prinove u obitelj ekskluzivno otkrio u svibnju u emisiji IN Magazin.

Popularni pjevač Dražen Zečić (55) je postao djed.

Njegova najstarija kći Mija u splitskom KBC-u je rodila sina, doznaje Dalmatinski Portal. Navode i kako su beba i majka su dobro te da je porod prošao u najboljem redu.

Zečić je vijest o dolasku prinove u obitelj ekskluzivno otkrio u emisiji Nove TV IN Magazin.

"Svi su dobro, jesam već djeda vidi mi glave, star sam haha, ali uskoro ću postati i službeno! Za mene je to novo nešto i trema je i iščekivanje. Svi mi pričaju o tome, prijatelji mi pričaju koji su to doživjeli, ali ne mogu vam o tome pričat kad još nisam, ali razgovarat ćemo o tome ako Bog da zdravlje kad se to dogodi", najavio je u svibnju ove godine.

Uz kćer Miju, Zečić sa suprugom Boženom ima i kćer Antoniju te sina Petra.

Lidija Bačić ne može se odlučiti koji joj je badić bolji, pa je raskošne obline istaknula u još jednoj mini verziji +26

Raskošni dekolte naše operne dive uzburkao je društvene mreže, a ovaj put je pokazala i druge atribute! +25