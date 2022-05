"Srce moje iz bitaka sto" naziv je novog studijskog albuma jednog od naših najpopularnijih glazbenika Dražena Zečića. Kako je ovaj album nastajao te što pjevaču znači naziv novog nosača zvuka? In Magazin je ekskluzivno doznao i da će Zeko u srpnju prvi put postati djed. Prilog Hrvoja Krole.

Napokon je predstavljen novi nosač zvuka Dražena Zečića. U vremenu kada nije bilo koncerata, pjevač je marljivo radio na novim pjesmama.



"Drugo smo mi radili, dvije godine, imali smo vremena polako raditi ono što volimo. Imali smo ljubavnu tematiku, ali na jedan drugačiji način, bilo je - dostojanstvo, rastanak, ali kroz šaljivu notu. Ljudima je dosta i plača i pritisaka", zaključio je Dražen.



No ono čega ljudima nije dosta jesu Draženove pjesme, a dokaz tomu je što je novi album nakon puštanja u prodaju zasjeo na prvo mjesto najprodavanijih albuma u Hrvatskoj, i to već u prvom tjednu. Naziv "Srce moje iz bitaka sto" za pjevača ima posebno značenje.



"Jednostavno svi mi u svakoj situaciji životnoj dajemo sebe. Vi sebe u svojem poslu, ja u svom poslu. Vjerujem da se trudimo onoliko koliko znamo i možemo. U nečijim očima smo dobri, u nečijim smo loši. Dajemo ono što najbolje možemo i bar se trudimo. I zato je u svakom odnosu i svakoj vezi, srce moje iz bitaka sto - nekad se razočaramo, ali kada svane novi dan zahvalni smo", pojasnio je.



Među devet pjesama na albumu se pronašao i jedan duet. Naime, Dražen je spojio glas sa šibenskim slavujem Markom Škugorom.



"Marko i ja smo prijatelji i počeli smo suradnju u Sloveniji, to je čovjek koji ima izuzetno dobar glas. Odličan je čovjek. Ništa mu nije bilo teško, rekao je kad ćemo jednu pjesmu zajedno i izašla je ova", otkrio je Dražen.



21. lipnja Dražena čeka nastup godine. Naime, nakon 23 godine, pjevač će pokloniti svojem gradu velik koncert, i to na splitskom Žnjanu. U šali priznaje, prvo je trebala biti mnogo manja organizacija, no zainteresiranost publike rekla je svoje.



"Prvo je bilo razmišljanje za jedan koncert od 500 do 600 ljudi, međutim sad oni to dižu na neku veću razinu o kojoj ja ne razmišljam, ipak se moram koncentrirat da zadovoljim ljude koji trebaju doći. Uvijek je odgovornost u svojem gradu, a trema je uvijek prije svakog koncerta svugdje prisutna. Ali prva stepenica kad je ugazim ona nestaje, ali uvijek imam odgovornost", zaključio je Dražen.



Kako je novi album nastajao u vremenu pandemije, Zeko priznaje da je iz tog razdoblja mnogo naučio.



"Zahvaljujem na svakom danu. Sve će proći, doći će i teža i lakša vremena, ali jednostavno samo trebate pokušati ostati svoji i dati se onoliko koliko možete, jer sve vas drugo iscrpljuje. Rekli smo da ćemo smanjiti koncerte i upravo smo ih smanjili. Do kraja godine ćemo imati 21 koncert, niti jedan preko toga nismo prihvatili. Ne zato što ne želimo, nego zato što ne možemo dati ono što očekuju od nas", pojasnio je.



A ove godine Dražena očekuje možda i najvažniji trenutak u njegovu životu. Naime, ekskluzivno otkriva kako je njegova najstarija kći Mija trudna te da će postati djed.



"Svi su dobro, jesam već djeda vidi mi glave, star sam haha, ali uskoro ću postati i službeno! Za mene je to novo nešto i trema je i iščekivanje. Svi mi pričaju o tome, prijatlji mi pričaju koji su to doživjeli, ali ne mogu vam o tome pričat kad još nisam, ali razgovarat ćemo o tome ako Bog da zdravlje kad se to dogodi", najavio je uzbuđeni budući djed.



Dražen kaže da prinova stiže u srpnju, a ekipa In Magazina će upravo i tada saznati, što je Zeko i obećao, kako se osjeća kao ponosni djed.

