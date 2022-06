Dražen Zečić, nakon 23 godine, ponovno je održao velik koncert u rodnom gradu. Više od 10 000 ljudi pjevalo je uglas sa Zekom, ali i njegovim gostima. Na Svjetski dan glazbe, Split je otpjevao najveće hitove Dražena Zečića. Što bi radili Jole, Domenica ili pak Alen Nižetić da nema glazbe, otkrili su Hrvoju Kroli za In magazin.

Iako skroman u najavama, u samo desetak dana od početne ideje, Dražen Zečić okupio je više od 10 000 ljudi na splitskoj plaži Žnjan.



"Ja nikada ne idem niti letim u zvijezde. Jednostavno je to trebala biti fešta za nas tisuću ili 800 i kad smo došli do 10 000 tisuća karata, morali smo prekinuti jer više nismo mogli iz sigurnosnih razloga. Moram se zahvaliti cijelom timu ljudi koji su više vjerovali u mene nego ja u sebe. Gospodinu Bubalu, Željku Ercegu, Stipi Mrkonjiću oni i ovi ljudi su više vjerovali'', kaže Dražen Zečić.

Na pozornici su se izmjenjivali Draženovi kolege ili pak prvenstveno prijatelji, koji su ovog karizmatičnog pjevača podržali od samih početka ideje da nakon više od 2 desetljeća napravi ponovno spektakl za pamćenje.



"On je jedan normalan čovik i mislim da sam i ja takav i jednostavno volimo iste stvari, volimo nogomet, volimo dobro pojesti i popiti'', kaže Alen Nižetić.



"Meni je bila velika želja da on meni napiše jednu pjesmu. Spremala sam se psihički danima da čovjeku pošaljem poruku, ali tad ti nisu bile poruke u komadu nego je otišlo 70 poruka i skužim da čovjek uopće ne prima poruke. Onda sam ga nazvala, tresla sam se jer imala sam strahopoštovanje prema njemu. Onda se javija a ja - da li bi vi ako imate volje, želje, slučajno možda meni ako vam se da - znači uvod ajme suludo, a on kaže ma ne jednu pismu nego 5", prisjetila se Ivana Kovač.



"Dobrota, zezancija i poniznost. Zeko ko ga zna privatno to je smijeh 10 sati bez stajanja i to dao Bog da svi doživili. Bila je čast nastupiti večeras.", priča Jole.



"Druželjubljiv, cijeni prijatelje i to mu je iznad svega. Dobro druženje mu je nešto najbitnije u životu, naravno uz obitelj, ne znam kako bi ga dovoljno nahvalio'', govori Marko Škugor.



"Prijatelji smo godinama i ja se jako radujem tome da je napravio ovako lijepu stvar i za hrvatsku glazbu i za sve nas kolege njegove i za sebe naravno. Posebno mi je drago što je napravio to tu u Splitu, ja volim reći u najljepšem gradu na najljepšem moru", govori Željko Bebek.



Najmlađa gošća bila je Domenica Žuvela koja nije skrivala oduševljenje što je upravo ona dobila poziv od Dražena da nastupi pred njegovom publikom. No poznavajući pjevača i njegovo razmišljanje, kako uvijek naglašava - mladima treba dati priliku, baš kao što je nekada Mišo Kovač dao njemu.



" Ja sam toliko počašćena jer sve ove pjesme koje čujem znam, sve tekstove napamet. Stvarno šta sam dio ovoga i šta se družim s ljudima i sa svima koje dugo nisam vidila baš mi je lipo.", priča Domenica.



Koncert za dugo sjećanje održan je upravo na Svjetski dan glazbe, a što bi naši glazbenici bili da glazbe nema?



"U životu sam konobario, 5 i pol godina, trgovac nisam bio dobar. Radio sam i sa garderobom i sa nekim namirnicama i jajima. To su sve bile neke prolazne faze u životu jer ja nikad nisam volio sjediti doma i ležati'', priča Jole.



"Možda bi bio dobar har, danas su kuhari dobro plaćeni. Bio bilo šta, ne sramim se ničega i ja sam uvijek rekao dok čovjek ima dvije zdrave noge i ruke može raditi sve'', priča Alen Nižetić.



"Završio sam ekonomiju tako da bi nešto radio u ekonomiji, sad što bi to bilo nemam pojma - možda bi se bavio nekretninama.", kaže Marko Škugor.



"Da nisam pjevačica bila bi učiteljica ali sigurno bi se bavila pedagogijom, ali opet glazbe'', kaže Domenica.



A glazba je ono što je Dražen poklonio Splitu, uz obećanje da neće trebati proći ovoliko dugo da ponovi koncert.

''Sve vam je to u životu da ne možemo planirati kad ćemo se zaljubiti kad će se nešto dogoditi, nisam ja planirao da ću napraviti ovaj koncert to se dogodilo....", rekao je Zečić za kraj.

