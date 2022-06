Domenica je oduševila pratitelje pozirajući u jednodijelnom kupaćem kostimu na jednom brodu na našoj obali.

Pjevačica Domenica ne voli puno pokazivati svoje golišavo tijelo, ali sad je napravila iznimku i objavila fotografiju u jednodijelnom kupaćem kostimu s crnobijelim uzorkom.

Domenica kleči na jednom od brodova i gleda unatrag dok se iza nje vidi obala jednog hrvatskog mjestašca i jedrilice.

Pratitelji su se u komentarima složili da izgleda predivno, a mnogi bi pozavidjeli na vitkoj liniji koju ova pjevačica ima.

Nakon ispadanja iz showa ''Ples sa zvijezdama'', u kojem je plesala s Alanom Walmeom, Domenica se nije previše pojavljivala u javnosti, a veliku zainteresiranost medija pridobila je najavivši svoj koncert, i to tek za osam godina, u Areni Zagreb 2030. godine.

"Najava koncerta, velikog koncerta u Areni 2030., za osam godina. Ja sam nekako uvijek bila optimist i vjerujem u bolju budućnost, i ovaj datum i ova godina je točno to. Vjera da će jedan dan za sve nas biti puno bolje. Nešto svjetlije, pozitivnije. Veselije. Na koncertu ćemo sigurno pjevati pjesme koje još nisu napisane, koje još ne postoje, ali imamo svakako posla oko toga. Meni je to toliko super, kad krenem razmišljati, prepustim se mašti. Kad shvatim koliko stvari se može u tih osam godina promijeniti, koliko ću se ja, kad budem jednog dana gledala ovaj intervju, najavljivala sam nešto što nisam ni znala kako će izgledati, kakva ću biti, izgledati za osam godina, hoću li imati djece, hoću li imati hrpu psića oko sebe, ne znam'', izjavila je za IN Magazin.

Mlađahna manekenka skinula badić i prošetala plažom na odmoru s dečkom, nije se zamarala ostalim kupačima +15

Supruga jednog od najpoznatijih nogometaša svijeta pokazala nevjerojatno isklesano tijelo i ukrala svu pozornost znatiželjnih pogleda +27