Domenica Žuvela plakatima najavljuje koncert u Areni Zagreb koji je zakazala za 2030. godinu.

Domenica Žuvela izazvala je veliku pozornost domaće javnosti nakon što je obznanila vijest i najavila svoj veliki koncert u Areni Zagreb, ali tek 2030. godine.

29-godišnja Domenica je, naime, rezervirala poznatu koncertnu dvoranu čak osam godina unaprijed i neke tim potezom pomalo zbunila, a gradom su se već pojavili i jumbo plakati koji najavljuju koncert.

"Najava koncerta, velikog koncerta u Areni 2030., za osam godina. Ja sam nekako uvijek bila optimist i vjerujem u bolju budućnost, i ovaj datum i ova godina je točno to. Vjera da će jedan dan za sve nas biti puno bolje. Nešto svjetlije, pozitivnije. Veselije. Na koncertu ćemo sigurno pjevati pjesme koje još nisu napisane, koje još ne postoje, ali imamo svakako posla oko toga. Meni je to toliko super, kad krenem razmišljati, prepustim se mašti. Kad shvatim koliko stvari se može u tih osam godina promijeniti, koliko ću se ja, kad budem jednog dana gledala ovaj intervju, najavljivala sam nešto što nisam ni znala kako će izgledati, kakva ću biti, izgledati za osam godina, hoću li imati djece, hoću li imati hrpu psića oko sebe, ne znam'', izjavila je za In Magazin.

Domenica je koncert najavila i na svojem profilu na Instagramu, na kojem je izazvala lavinu reakcija.

"Ovo mogu samo lude škorpijice", "Nema te država", "Kakvo je stanje s parkingom taj dan?", "2030?! Zafrkancija 100 posto. Rezervirati nešto par godina prije?!", "Tad smo u penziji, valjda će se naći za ulaznicu , moramo krenuti štedit", "Jel ovo šala", "Ima li ti tko ravan", "Koja si ti faca", samo su neki od komentara koje je dobila.

