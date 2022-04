Iako je u ova neizvjesna vremena ponekad teško planirati čak i od danas do sutra, mlada splitska pjevačica Domenica Žuvela, dugoročne planove samouvjereno kroji. Zagrebačku Arenu već je rezervirala i to čak 8 godina unaprijed. O čemu se radi? Doznajte u iprilogu In magazina.

Malo tko bi se usudio planirati nešto dvije, tri, kamoli 8 godina unaprijed. No ne i Domenica koja je rezervirala zagrebačku Arenu za svoj veliki koncert, i to za 2030. godinu.



''Najava koncerta, velikog koncerta u Areni 2030, za 8 godina. Ja sam nekako uvijek bila optimista i vjerujem u bolju budućnost, i ovaj datum i ova godina je točno to. Vjera da će jedan dan za sve nas biti puno bolje. Nešto svjetlije pozitivnije. Veselije'', govori Domenica.

I možda je njezin potez pomalo neobičan, ali svakako samouvjeren i smion, ona je kaže oduvijek bila optimist, s jasnom predodžbom o budućnosti i svojim poslovnim potezima.

''Izdala sam svoj album. Dobila sam Porina za njega, popratila puno nagrada koje su meni kao izvođaču puno pomogle, da znaš da si na dobrom putu i da nastaviš dalje'', priča.

Koncert koji će održati 8. studenog 2030., na svoj 38. rođendan, odlična je misao vodilja s kojom nastavlja stvarati nove singlove, planirati albume, ali i još ponešto:

''Na koncertu ćemo sigurno pjevati pjesme koje još nisu napisane koje još ne postoje, ali imamo svakako posla oko toga'', kaže.

''Meni je to toliko super, kad krenem razmišljati, prepustim se mašti.

Kad shvatim koliko stvari se može u tih 8 godina promijeniti, koliko ću se ja kad budem jednog dana gledala ovaj intervju, najavljivala sam nešto što nisam ni znala kako će izgledati, kakva ću biti, izgleda za 8 godina, hoću li imat djece, hoću li imat hrpu psića oko sebe, ne znam'', priča.



Ono što je sigurno, u tih 8 godina, morat će se ispoštovati i dogovori iz djetinjstva. Barem onaj s Hanom Huljić. Sad je trenutačno najpoznatija kuma u Hrvastkoj. Hoće li i ona to jednom priuštiti Hani?

''A mislim, teško, teško, ne mogu zamisliti da bi moje vjenčanje bilo u tolikom centru pozornosti. I ono ja to već znam da ćemo ja i ona jedna drugoj biti kume i toliko sam se veselila i ne mogu vjerovati da je to već došlo'', kaže.

Do neke lijepe i sretne vijesti, Domenica nastavlja plesati u nadolazećim rasplesanim nedjeljama. S mentorom Alanom već je zadivila žiri svojim transformacijama:



Pokupila je i same pohvale za svoj izgled u izazovnim i odvžnim plesnim kostimima. Od zadnjeg singla je prošlo gotovo godinu dana, pa je odlučno zavrnula rukave:



'' Ja se evo nadam da ću je danas snimiti, da se snimi spot i da maksimalono prođe mjesec dana i novi singl je vani'', najavila je Domenica.

Jedva čekamo!

IN magazin gledajte od ponedjeljka do petka u 17:30 na Novoj TV, a propuštene emisije pogledajte besplatno na novatv.hr.



Lana Jurčević se ne može načuditi koliko je nekad bila mršava: "Ne smeta mi ovo malo škembice, nego..." +30

Jelena Rozga u Beogradu napravila pomutnju u mini haljini, a uhvaćena je i u zagrljaju nepoznatog muškarca +26