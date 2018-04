Poslije prvih eliminacija u showu ''Ženim sina'', kandidati Marko Sandalić, Elvis Vaupotić, Igor Bjelošević i Adnan Avdić krenuli su s malo pomnijim upoznavanjem potencijalnih žena

Poslije upoznavanja i prvih eliminacija, kandidati showa ''Ženim sina'' svojim su djevojkama priredili nove zadatke u čijim su im osmišljavanjima, naravno, pomogle njihove majke.

Dok su se jedni spremali za odlazak u adrenalinski park, drugi na Sljeme, majke su iskoristile slobodne trenutke da porazgovaraju s kandidatkinjama. Markova majka Ana potencijalnim snahama postavila je par škakljivih pitanja, a među njima i ono - što misle o seksu prije braka.

''S neba pa u rebra'', našalila se mama Ana.

A iako su djevojke priznale da im je neugodno jer takva pitanja nisu očekivale, ipak su dale svoj potrdan odgovor.

''Da, seks prije braka, to je sad moderno'', sve su se složile.

Marka njihov odgovor nije začudio, a njegova majka se našalila da je ona prvotno pitanje malo drugačije formulirala, a ono je glasilo - neka se javi ona koja je nevina!

''To su moderne cure, one to prihvaćaju sve do jedne, tu uopće nema tabua'', komentirala je Markova majka odgovor koji je dobila.

Zabavni show 'Ženim sina?' pratite od ponedjeljka do srijede na Novoj TV! Propuštene epizode besplatno pogledajte na novaplus.hr.