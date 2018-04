U prvoj epizodi showa Nove TV "Ženim sina?" gledatelji su upoznali prva dva kandidata, Marka Sandalića i Igora Bjeloševića, koji su u potragu za onom pravom krenuli – sa svojim majkama Anom i Maricom.

Dolaskom u luksuzni dvorac upoznali su svaki po sedam djevojaka, a nakon održanih spojeva, morali su donijeti i odluku o tome koju će djevojku eliminirati.

Što se tiče Marka Sandalića, u daljnjoj potrazi za onom pravom više nećemo gledati Ljiljanu Čavlović. Naime, Marko je zaključio da nikako nisu jedno za drugo, a presudila je razlika u godinama.

Ljiljana je inače iz Samobora, gradu poznatom po fašniku i kremšnitama, što je Marko odmah primijetio, pa je tu razgovor i krenuo. Naš neženja našalio se kako on ne smije jesti puno kremšnita jer bi se odmah udebljao, no Ljiljana je zaključila kako bi se to lako dalo riješiti. Marka je zanimalo kako to misli.

''Mlad momak i Lili to riješi. Seks je cjelina svega. Bez seksa se ne može biti u braku, u vezi, ni u čemu. Nije da se stalno moraš seksati, ali moraš barem jednom dnevno. Osnova života je seks'', kaže Ljiljana.

Marko za sebe kaže da je daleko od savršenog muškarca i da je prošao sve i svašta, ali da je trenutačno u fazi kad je njegov život poprilično sređen. Kako je rekao, fali mu samo prijatelj i drug.

''Meni je putovanje posao, a ja ne čeznem za putovanjima naročito jer sam na tim putovanjima sam. Volio bih da netko jednostavno može sam mnom otići. Djevojka se kraj mene može zaista lijepo osjećati, volimo porodicu i obiteljski stol'', istaknuo je Marko kada se predstavljao.

