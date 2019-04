Dino Rađa na Facebooku se pohvalio tetovažama u čast punici Mari i puncu Stipi.

Dino Rađa još jednom je pokazao kako mu je obitelj na prvom mjestu.

I to ne samo supruga Viktorija koja svake nedjelje oduševljava u showu "Ples sa zvijezdama" te dvojica sinova, već i punac i punica s kojima se bivši košarkaš očito odlično slaže.

Naime, Dino se na Facebooku pohvalio tetovažama u čast punici Mari i puncu Stipi, jer kako je sam objasnio, on ih jednostavno obožava.

"Za one koji ih znaju dosta je reći Stipe i Mare. Ne idu odvojeno nego samo skupa. Kao Roko i Cicibela. Za one koji ih ne znaju ajmo ih probati opisati. Ja njih obožavam. Koji to zet voli punca i punicu? Punca još kako, ali punicu... Evo ovaj. A koliko ih volim, to je posebna priča. Neka se javi jedan koji je tetovirao njihova imena, a da su još živi i zdravi. Taj sam. Jedan dan me pukla ljubav, otišao sam, ugravirao i došao doma. Stipe je cijeli život radija u Škveru. Malo Dojčland pa nazad u Škver. Nema tog kuhara koji će nešto bolje skuhat. Ono narodno, ne ove Michelinove zalogajčiće. Ići s njime na ribe posebni je gušt. Dok ja bacim sidro, on je već prvu lignju izvukao. I može pola metra od njega isti peškafondo bacit, uhvatit će jednu dok ih Stipe izvuče deset. Kako, nemam pojma, ali sam mnogo puta na svoje oči gledao. I ništa mu nije teško. Ni voziti djecu, ni čuvati u ponoć i u podne ni paziti ni biti dida i pola. Kad vidim kakav je prema njima i koliko ga vole, suze mi dođu na oči. Mare je ona iz videa od prije par dana. Bolja od kruha. Kad nas dvoje idemo negdje na put možemo djecu hladno ostaviti s njima i znamo da će biti sve ok. Doduše malo će više slatkoga dobit, ali discipline neće faliti. Baba voli peći palačinke. Ali samo dvije kaže kad ja radim dramu da puno slatkog dobiju. Naravno, na kraju, hvala vam što ste moju ljubav napravili onakvu kakva je, ali o njoj drugom prilikom. Voli vas jedini vaš zet", napisao je u podužem statusu Dino uz fotografiju tetovaže.

"On je to napravio prije godinu dana. Samo mi je došao jedan dan i rekao 'ma znaš šta, kakvi su oni, istetovirat ću si ih'. Ja sam mislila da se šali. No onda je došao jedan dan, podignuo rukav i pokazao tetovažu. Samo sam mu rekla da stvarno nije normalan. Onda smo jedan dan išli na vikendicu i tata je pekao meso, a Dino mu je pokazao tetovažu. Rasplakao se, ali je okrenuo glavu da nitko ne vidi, no ja sam ga ubrala. Plakali su jedno pet dana, ali oni su stvarno takvi da bi si ih svatko tetovirao", otkrila nam je Viktorija koja se trenutno vrijedno priprema za novi nastup u plesnom spektaklu Nove TV koji je na rasporedu u nedjelju, 28. travnja u 20.15 sati.

Umirovljeni košarkaš poznat je po tome što je često vrlo emotivan i iskren na spomenutoj društvenoj mreži, a takav je bio i kada je preminuo Oliver Dragojević, ali i u listopadu 2018. godine kada je posvetio poduži status prvoj supruzi Željani s kojom ima sina.

"Željana. Ko ne zna to mi je bivša žena. U ciloj ovoj priči ima i ona svoju ulogu. Od juniorskih dana se znamo. U ono doba postojala je i ženska ekipa Jugoplastike. Trenirali su u istoj dvorani, a kako nismo imali vrimena izlazit vanka dosta nas smo se međusobno simpatizirali i vezivali. Tako smo ona i ja rano krenili skupa. Ja 18-19, a ona 19-20 godina. Oženili smo se 90-te godine prije mog odlaska u Rim. Vatrogasni dom u Kaštila. 70 ljudi, između ostalih piva nan je i Oliver. Ka prijatelj a ne ka bend zadužen za muziku. Posli Rima je bila s menon u Bostonu sve 4 godine. Ja san u to doba bija skroz posvećen košarci. Nije se izlazilo nigdi. Trening, spavanje, hrana i tako u krug. Moralo se jest u određeno vrime da se može spavat šta više i odmarat. Uloga žene u životu sportaša se previše gleda kroz cipele i torbe a niko ne zna koliki uteg one nose. Nije joj bilo lako većinu vrimena bit sama, pogotovo liti jer su pripreme trajale po 4-5 miseci. Željana je dala veliki doprinos mojoj karijeri koja je tada bila na vrhuncu. Naš prekid je isključivo naša stvar. Ostalo je prijateljstvo i međusobno poštovanje, a najvažnije naš Duje koji je uvik bija u prvom planu i njoj i meni. I dan danas smo u dobrin odnosima. Bila je i u Americi na HOF ceremoniji. Inače obe moje žene su rođene 7.7. pa recite da neznan gađat", poručio je tada.

Također, Dino je oduševio brojnu publiku showa "Ples sa zvijezdama" zbog "prijetećih poruka" koje svaki tjedan snima za plesnog partnera svoje zanosne supruge, Marka Mrkića, koji se također voli šaliti na taj račun.

Čini se kako u obitelji Rađa baš nikad nije dosadno.