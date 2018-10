Dini Rađi brak s Viktorijom je drugi, a prije nje tu je bila Željana.

Legendarni košarkaš zaradio je puno lajkova i pozitivnih komentara na posljednoj objavi na Facebooku.

Radi se o Dini Rađi koji je objavio nekoliko fotografija s prvom suprugom Željanom te joj posvetio emotivnu poruku koju prenosimo u cijelosti.

Dino Rađa (Foto: Facebook)

Ko ne zna to mi je bivša žena. U ciloj ovoj priči ima i ona svoju ulogu. Od juniorskih dana se znamo. U ono doba postojala je i ženska ekipa Jugoplastike. Trenirali su u istoj dvorani, a kako nismo imali vrimena izlazit vanka dosta nas smo se međusobno simpatizirali i vezivali. Tako smo ona i ja rano krenili skupa. Ja 18-19, a ona 19-20 godina. Oženili smo se 90-te godine prije mog odlaska u Rim. Vatrogasni dom u Kaštila. 70 ljudi, između ostalih piva nan je i Oliver. Ka prijatelj a ne ka bend zadužen za muziku. Posli Rima je bila s menon u Bostonu sve 4 godine. Ja san u to doba bija skroz posvećen košarci. Nije se izlazilo nigdi. Trening, spavanje, hrana i tako u krug. Moralo se jest u određeno vrime da se može spavat šta više i odmarat. Uloga žene u životu sportaša se previše gleda kroz cipele i torbe a niko ne zna koliki uteg one nose. Nije joj bilo lako većinu vrimena bit sama, pogotovo liti jer su pripreme trajale po 4-5 miseci. Željana je dala veliki doprinos mojoj karijeri koja je tada bila na vrhuncu. Naš prekid je isključivo naša stvar. Ostalo je prijateljstvo i međusobno poštovanje, a najvažnije naš Duje koji je uvik bija u prvom planu i njoj i meni. I dan danas smo u dobrin odnosima. Bila je i u Americi na HOF ceremoniji. Inače obe moje žene su rođene 7.7. pa recite da neznan gađat."

Dino i Viktorija Rađa (FOTO:Miranda Cikotic/Pixsell)

Dino je navodno prvu suprugu ostavio upravo zbog bivše Miss Dalmacije Viktorije tada Đonlić s kojom je zaiskrilo već pri prvom susretu. Više od 10 godina kasnije, Željana i Viktorija zakopale su ratnu sjekiru, a u drugom braku Dino je dobio još dva sina.