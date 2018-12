Nakon što je njegov sin Denis Barta proglašen pobjednikom šeste sezone Supertalenta, njegov otac Nebojša u nekoliko rečenica s nama je podijelio svoje dojmove ovog velikog trenutka.

Poslije sedam audicijskih i pet polufinalnih emisija u nedjeljnoj emisiji proglašen je i pobjednik šeste sezone Supertalenta. Srca publike osvojio je Denis Barta, a njegov otac Nebojša s nama je podijelio dojmove nakon ovako velikog trenutka.

''Prije svega htio bih zahvaliti svima koji su glasali za Denisa. Ovo je pobjeda namijenjena svim osobama s invaliditetom. Dakle, došli smo s tom namjerom da Denis da podršku i da osobe s invaliditetom shvate da se mogu s nečim baviti i da imaju podršku od svih nas'', započeo je otac Sarajlije koji je svojim emotivnim izvedbama dirnuo srca publike i žirija.

Priznao je da su imali jednu dozu zabrinutosti dok su bili u prednatjecateljskom djelu.

''Razlog tome bio je što su Denisa godinu dana ranije eliminirali iz jednog showa zbog invalidnosti, a dvije godine ranije isto to mu se dogodilo bez obzira na to što je prošao kod žirija, ali produkcija je produkcija. Ovim putem želim zahvaliti svima koji su vjerovali u Denisa i koji su dali glas. Oni su dali glas Denisu, ali su dali glas i svim osobama s invaliditetom. Ne znam što bih točno rekao jer toliko je emocija u glavi, sad bih vam mogao pričati do pet sati ujutro'', rekao je Denisov otac.

Zanimalo nas je kakvi su njihovi planovi sada nakon pobjede.

''Mi smo javno rekli da će mogući osvojen novac pola biti za bolesnu djecu u Hrvatskoj, a pola za bolesnu djecu u Bosni i Hercegovini. Denis neće zadržati novac, donirat će ga. Priželjkivali smo i željeli da Denis pobijedi samo kako bismo pomogli drugima. I eto uspjeli smo'', zaključio je Denisov otac.

