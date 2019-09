Denis Barta pobjednik je prošlogodišnje sezone showa "Supertalent", a tko će ove godine oduševiti publiku i žiri, gledajte od nedjelje 29. rujna.

Sarajlija Denis Barta osvojio je titulu pobjednika prošlogodišnje, šeste sezone popularnog showa "Supertalent", ali i srca ljudi ne samo iz Hrvatske već i iz susjednih zemalja.

Denis je za finale Supertalenta izabrao jednu od najljepših pjesama Kemala Montena ''Vratio sam se, živote''. Članovi žirija suze su teško suzdržavali.

''Roj misli. Denis je na ovoj pozornici Supertalenta apsolutno zasluženo i opravdano, ali zbog više razloga. On ovdje nije Supertalent u pjevanju, prezentaciji, u sviranju. Denis ovdje dolazi i pobuđuje u većini nas jednu tugu. Dirne nas, dotakne nas, uskovitlaju se tu razne misli, da bi zapravo ja večeras propitkujući sebe došla u stanje sreće i zahvalnosti. Sreće zbog toga što mi je dao priliku da promislim o tome koja je moja svrha ovdje, koja je svrha bilo koga u publici, koja je svrha naših gledatelja i otvorio je mnogima oči da je Denisov Supertalent da nam svima skupa očita jednu životnu lekciju, a to je koje su stvari u životu stvarno bitne'', zaključila je bila Martina.

Denis je kao slijepi autist s epilepsijom ostvario svoj glazbeni san, koji je nastavio živjeti i nakon showa. Naime, svojom svirkom ovaj hrabri mladić oduševljava svoje sugrađane kao jedan od uličnih svirača, što mu nije problem uz sve druge nastupe na različitim događanjima i glazbene angažmane.

Ovog ljeta je snimio pjesmu "Gubitnik", u čijem se spotu pojavljuje legendarni glazbenik Halid Bešlić.

"Htjeli smo neko poznato ime, a tko je poznatiji u regiji od Halida Bešlića! Nazvao sam ga, dogovorili smo sastanak i on je bez razmišljanja pristao sudjelovati u spotu. Referen je Halidu ubrzo ušao u uho pa postoji mogućnost da i on pozove Denisa da nastupi u nekom njegovu spotu ili na koncertu. On sam je pjesmu opisao kao sarajevsko-mediteransku. Halid je čovjek iz naroda, jednostavan i nakon ove suradnje možemo reći sve najbolje o njemu", otkrio nam je Denisov tata Nebojša.

Denis je uz pjesmu "Gubitnik" objavio i DVD sa šest drugih pjesama koji ne prodajemo, već poklanjamo ljudima. Od šest pjesama Denisovih autorskih je čak pet.

Svoju pobjedu u "Supertalentu" posvetio je svim osobama s invaliditetom te rekao da će svoju nagradu podijeliti upravo s njima, što je ubrzo nakon toga i ostvario. Naime, dio osvojenog novčanog iznosa Denis je poklonio pacijentima bolnice u Gornjoj Bistri za kronične bolesti dječje dobi.

