Pobjednik showa "Supertalent" Denis Barta snimio je pjesmu "Gubitnik" i spot u kojem gostuje Halid Bešlić.

Malo tko se ne sjeća slijepog mladića s autizmom i epilepsijom iz Sarajeva, Denisa Barte koji je svojim glazbenim umijećem pjevanja i sviranja odnio pobjedu u showu Nove TV "Supertalent".

Denis se i nakon pobjede nastavio baviti glazbom, svira na ulicama Sarajeva gdje izvedbama oduševljava svoje sugrađane, bavi se humanitarnim radom ali snima i nove pjesme.

Naime, Denis je snimio pjesmu "Gubitnik" i spot u kojem se pojavljuje jedan od najpoznatijih glazbenika u regiji, legendarni Halid Bašlić. Kako je došlo do suradnje ali i o novim planovima za budućnost, ispričao nam je Denisov tata Nebojša Barta, koji je zapravo njegov najvjerniji pratitelj u životu.

"Pjesmu je napisao Šuki Planjanin, a tekst Indira Gerina. Šuki je godinama svirao s Kemalom Montenom, Denis Kemala obožava kao što znate pa je tako i zapravo došlo do suradnje jer sam pomislio da bismo mogli napraviti nešto slično za njega. Ljudi su bez problema pristali, snimili smo pjesmu u studiju i onda smo počeli razmišljati o spotu", objasnio nam je Nebojša.

Kako saznajemo, Halid nije dvojio hoće li sudjelovati u Denisovu spotu, a otkrili smo i zašto je izbor pao baš na njega.

"Htjeli smo neko poznato ime, a tko je poznatiji u regiji od Halida Bašlića! Nazvao sam ga, dogovorili smo sastanak i on je bez razmišljanja pristao sudjelovati u spotu. Referen je Halidu ubrzo ušao u uho pa postoji mogućnost da i on pozove Denisa da nastupi u nekom njegovu spotu ili na koncertu. On sam je pjesmu opisao kao sarajevsko-mediteransku. Halid je čovjek iz naroda, jednostavan i nakon ove suradnje možemo reći sve najbolje o njemu", priznao je Nebojša.

Ova bi pjesma po njegovim riječima trebala biti Denisova "lična karta", nešto po čemu će ga ljudi pamtiti i prepoznavati.

"Nešto po čemu bi Denis trebao biti prepoznatljiv. Htjeli smo prikazati priču o Denisovu životu i životu osoba s invaliditetom, kako bi im poručili poruku da nikada ne odustaju. Jednostavna poruka da se nikad ne predaju i ne odustaju, što i sam Denis pokazuje. Prelazi sve moguće granice, čak se susretao s komentarima da on zapravo nije talent, no mi dokazujemo da je sve moguće", zaključio je.

Nakon pjesme "Gubitnik" u planu je snimanje novih singlova, a Denisova velika želja je i suradnja s dvojicom hrvatskih glazbenika jer priprema nešto posebno.

"Radimo i na novoj pjesmi koja će biti objavljena na jesen, a želja nam je napraviti duet sa Željkom Bebekom ili s Mladenom Bodalcem iz Prljavog kazališta. Jer radimo jednu tamburašku, slavonsku pjesmu i Denis voli oba ta izvođača, a time bismo se i više približili hrvatskoj publici. Ipak je Denis hrvatski Supertalent i želimo se na neki način odužiti Hrvatskoj i vašim glasačima. Denis je nedavno povodom Svjetskog dana osoba s autizmom održao dva koncerta u Karlovcu koje će uskoro ponoviti, a nastupio je i u zagrebačkom Goethevom institutu. Drago nam je da nas ljudi pozivaju na razna događanja na koja se mi rado odazovemo", izjavio je Nebojša.

Denis je uz pjesmu "Gubitnik" objavio i DVD sa šest drugih pjesama kojeg ne prodajemo, već poklanjamo ljudima. Od šest pjesama Denisovih autorskih je čak pet. Što drugo reći, osim, Bravo Denis!