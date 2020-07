Demi Rose ostala je bez obaju roditelja prije dvije godine, a nekoliko je puta javno progovorila o velikoj boli s kojom se morala suočiti.

Instagram senzacija Demi Rose slomila se u videu koji je podijelila sa svojih više od 14 milijuna obožavatelja te je istaknula kako su je napastovali dok je bila dijete. 25-godišnja manekenka na Instagram storyju ispričala je sve o svom teškom djetinjstvu te o tugovanju za roditeljima.

"Napastovali su me dok sam bila dijete, maltretirali su me u školi te su me povrijedili brojni bliski ljudi. Prošla sam i veliku tugu kada sam izgubila dvoje ljudi koje volim najviše na svijetu. Još pokušavam sve to preboljeti, ali shvaćam da me sve to oblikovalo u osobu kakva sam danas", rekla je Demi na Instagramu.

"Mnogo mi toga nedostaje. Teško mi se nositi s time koliko se život mijenja i koliko moram biti snažna. Nije sve savršeno cijelo vrijeme, a nemam uvijek ni dovoljno samopouzdanja", priznala je manekenka u videu na kojem se vidi kako joj suze idu niz lice.

Naglasila je kako smatra da je važno proživjeti sve emocije iskreno i shvatiti ih. "Ne želim o svemu odmah govoriti jer se nisam sa svime još pomirila. Mislim da moram prvo sve dobro shvatiti kako bih mogla drugima davati savjete", zaključila je ljepotica.

Otac Demi Rose preminuo je krajem 2018. godine, a samo sedam mjeseci kasnije morala se oprostiti i od majke Christine. Rose je poznata po golišavim fotkama koje redovito objavljuje na društvenim mrežama, a milijuni njezinih pratitelja često je obasipaju komplimentima.