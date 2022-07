David i Victoria Beckham ljetuju u Hrvatskoj, a Lijepu Našu odabrali su i za proslavu važnih datuma.

Umirovljeni nogometaš David i njegova supruga Victora Beckham stigli su na odmor u Hrvatsku i prema pisanju Dubrovačkog dnevnika trenutačno borave na njihovu području, gdje su proslavili i 23. godišnjicu braka, ali i rođendan kćeri Harper koja je također doputovala s njima.

Boravkom u Lijepoj Našoj slavni supružnici pohvalili su se i na društvenim mrežama, a u priči na Instagramu su objavili fotografiju s proslave rođendana.

"Sretan rođendan, Harper!!", piše uz fotografiju snimljenu u jednom od restorana.

Dubrovački dnevnik piše da su Beckhamovi smješteni na otoku Lopudu i odmaraju u jednom luksuznom kompleksu ispred kojeg se nalaze i pripadnici njihova osiguranja, a posjetili su i jedan restoran na Šipanu, te su tražili da ih se ne fotografira.

Luksuzni kompleks u kojem borave smješten je u nekadašnjem franjevačkom samostanu kojeg je obnovila grofica Francesca von Habsburg i pretvorila ga u muzej s elegantnim boutique hotelom i duhovnim utočištem 21. stoljeća zajedno s crkvom, zvonikom i romanesknim klaustrom, a u sklopu kompleksa se nalazi i Sveti vrt. Cijena najma luskuznog kompleksa po danu iznosi deset tisuća eura za deset osoba, a cijena jednog noćenja iznosi oko 1400 eura.

Prije Lopuda uživali su u Veneciji gdje su ih paparazzi snimili tijekom vožnje gondolom. Na fotografijama par izgleda zaljubljenije i sretnije no ikad, no u braku im nisu uvijek cvjetale ruže.

U travnju 2004. nogometaševa bivša asistentica Rebecca Loos za tabloid News of the World otkrila je da je imala aferu s njim. Samo tjedan kasnije javila se i australska manekenka Sarah Marbeck koja je tvrdila da je dva puta spavala s Davidom. On je sve to odbacio, a Victoria ga je tada navodno umalo napustila.

Danas je sve to iza njih i već dugo nije bilo nikakvih glasina o problemima u njihovu braku, a par se posebno ponosi svojom djecom, sinovima Cruzom, Brooklynom i Romeom te kćerkicom Harper Seven.

Tinejdžerska ikona razmjenjivala nježnosti sa sinom popularnog glazbenika, iz djevojčice je izrasla u zgodnu djevojku! +28

Rakitići se pohvalili raskošnom proslavom rođendana kćeri, no nekima je u oko upao jedan detalj na nogometašu! +31