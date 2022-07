David i Victoria Beckham u braku su već 23 godine, a godišnjicu su proslavili večerom u Parizu, nakon čega su otputovali u Veneciju.

Jedan od najmoćnijih slavnih parova, bivši nogometaš David Beckham i dizajnerica Victoria Beckham, slave 23. godišnjicu braka.

Važan dan obilježili su romantičnim objavama na Instagramu u kojima su jedno drugom izrazili ljubav, a Victoria se pritom osvrnula i na glasine koje kruže o njima od početka njihove veze.

"Kažu da on nije smiješan, kažu da se ja nikad ne smijem, rekli su da nećemo potrajati. Danas slavimo 23 godine braka. Davide, ti si moje sve, volim te puno", napisala je Victoria uz njihovu zajedničku fotku, dok je David podijelio isječak iz emisije Ali G Show u kojoj su zajedno gostovali prije puno godina.

Godišnjicu su proslavili i romantičnom večerom u Parizu, nakon čega su otputovali na odmor u Veneciju, gdje su ih paparazzi snimili tijekom vožnje gondolom.

Na fotografijama par izgleda zaljubljenije i sretnije no ikad, no u braku im nisu uvijek cvjetale ruže.

U travnju 2004. nogometaševa bivša asistentica Rebecca Loos za tabloid News of the World otkrila je da je imala aferu s njim. Samo tjedan kasnije javila se i australska manekenka Sarah Marbeck koja je tvrdila da je dva puta spavala s Davidom. On je sve to odbacio, a Victoria ga je tada navodno umalo napustila.

Danas je sve to iza njih i već dugo nije bilo nikakvih glasina o problemima u njihovu braku, a par se posebno ponosi svojom djecom, sinovima Cruzom, Brooklynom i Romeom te kćerkicom Harper Seven.

