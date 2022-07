Poznati chef Dani Garcia požalio se na Victoriju Beckham zbog čudnog odabira hrane na vjenčanju Sergija Ramosa i Pilar Rubio.

Već je svima dobro poznato kako supruga ponajboljeg nogometaša svih vremena Davida Beckhama Victoria Beckham izuzetno pazi na svoju prehranu i izgled, a njen suprug već se nekoliko puta požalio medijima na jelovnik njegove supruge.

Ovog puta na jelovnik se požalio i poznati kuhar Dani Garcia koji je pripremio jelo na vjenčanju nogometaša Sergija Ramosa i Pilar Rubio.

''Bilo je vrlo čudno. Victoria Beckham promijenila je cijeli meni'', rekao je u intervjuu na španjolskoj televiziji.

Kazao je kako Victoria ima izrazito komplicirane zahtjeve i želje.

''Htjela je sve drugačije i da joj serviramo isključivo povrće, a bilo je tu još nekih čudnih stvari koje nikad u životu nisam vidio. Imala je kokosovu vodu uz sebe, zdjelu mente i hidroalkoholni gel koji je sada vrlo poznat, ali tada nije bio jer pandemija covida još nije bila počela.''

U veljači ove godine u javnost je izašla informacija kako Victoria jede jedan te isti obrok već 25 godina.

David se tada požalio kako njegova supruga stalno jede samo ribu sa žara i kuhano povrće.

David je rekao i da je jednom htjela probati nešto drugo, a taj jedan put bio jedna od njegovih najdražih večeri. "Emotivan sam oko hrane i vina, kada jedem nešto predivno, želim da svi to probaju. Nažalost, u braku sam s nekim tko jede istu hranu posljednjih 25 godina. Otkako sam je upoznao, jede samo ribu sa žara i kuhano povrće, rijetko kada isproba nešto drugačije", rekao je Beckham u jednom podcastu, prenosi The Sun.

"Jedini put kada je probala nešto s mog tanjura bilo je u trenutku dok je bila trudna s Harper i bio sam presretan zbog toga. Ne mogu se sjetiti trenutačno što je točno pojela, ali znam da se otada to nije ponovilo", izjasnio se David.

Victoria se od početka karijere bavila modelingom, a kad je 1999. rodila prvog sina Brookylina, gostovala je u live emisiji ''TFI Friday back'' Chrisa Evansa.

Chris ju je tada upitao: ''Mnoge djevojke žele znati, budući da ponovno izgledaš fantastično, kako si se vratila u svoju formu nakon rođenja?"

Victoria je na to skromno odgovorila kako je zapravo vrlo lijena te da se nije vratila u teretanu, a Chrisa je to potaklo da joj postavi pitanje o težini.

Dizajnerica je odgovorila kako je s njenom težinom sve u redu, a Chris je potom to htio provjeriti i donio vagu.

''Smijem li provjeriti?'' upitao je, a Victoria je potom stala na vagu.

Vaga je pokazala 50 kila, a Victoria je kratko prokomentirala: '’50 kila nije loše, zar ne?''

Victoria je sada prokomentirala taj događaj za Vogue Australija, a postupkom baš i nije bila oduševljena.

''To se dogodilo mojoj mami nakon trudnoće. To ne znači da imate poremećaj prehrane. Stavio me na vagu da vidi koliko kila imam. Možete li zamisliti da to radite danas?"



Naša lijepa glumica postala majka u 41. godini, otkrila je kako su ona i partner nazvali djevojčicu +16

Manji badić od ovog sigurno niste vidjeli: Ovih nekoliko trakica nije uspjelo obuzdati njezine obline! +27