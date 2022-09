David Beckham stajao je u redu čak 13 sati kako bi odao počast preminuloj kraljici Elizabeti II. zajedno s ostalim građanima i turistima.

David Beckham jedan je od brojnih građana i turista koji su se odlučili odati počast preminuloj kraljici Elizabeti II.

Poznatog nogometaša okupljeni su vidjeli dok je u redu čekao čak 13 sati ispred Westminster Halla. David je obukao odijelo koje je sakrilo njegove brojne tetovaže, posebnu kapicu koja podsjeća na likove iz serije ''Peaky Blinders'' te je stavio i masku za lice da se zaštiti od Covida-19.

David je u red stigao oko dva sata ujutro te zajedno s ostalima u redu lagano hodao do Westminster Halla kako bi odao počast kraljičinom lijesu koji je tamo položen.

Za tamošnje medije, Beckham je izjavio da je preživio noć kao i svi ostali tamo, uz čips Pringles, sendviče, kavu i krafne.

''Svi želimo biti ovdje zajedno. Svi želimo doživjeti nešto gdje slavimo nevjerojatan život naše kraljice i mislim da je ovako nešto danas namijenjeno zajedničkom dijeljenju'', izjavio je za BBC.

Kada je konačno stigao do lijesa, David je skinuo kapu, nakratko stao i poklonio se kraljici, a video je podijelio i Daily Mail.

Izvor je rekao za medije: ''David je mogao izbjeći sve čekanje u redu, ali želio je biti kao svi ostali. Rekao je da njegov djed ne bi preskočio red pa ne bi ni on.

Cijeli se tjedan pitao kada je najbolje vrijeme za odlazak i konačno je odlučio jutros.''

''David je odgojen u obitelji s East Enda koji su bili pravi rojalisti - oni koji bi stajali na pozornosti kad bi se zasvirala nacionalna himna. Želio je ići vidjeti kraljicu kao i svaki drugi član javnosti'', dodao je izvor.

Beckham je tijekom života nekoliko puta u životu sreo kraljicu.

Kao kapetan Engleske od nje je 2003. primio OBE, posebnu medalju britanskog kraljevstva ''Poredak britanskog kraljevstva'' za služenje nogometu.

''Svaki put kad smo stajali ondje dok smo nosili te majice s tri lava, a ja imao svoju traku, i pjevali ''God save our Queen'', to je bilo nešto što nam je toliko značilo. Svaki put kad smo to učinili, bilo je nešto posebno'', rekao je Beckham novinarima.

'Tako da je ovaj dan uvijek bio težak. Teško je za naciju, teško je za sve u svijetu, jer mislim da svi to osjećaju, a naše misli su s obitelji i očito sa svima ovdje danas. Jer posebno je biti ovdje, slaviti i čuti različite priče koje ljudi imaju za reći. Mislio sam da će dolaskom u 2 ujutro biti malo tiše – prevario sam se'', govorio je ponovno o svom dolasku.

Mnogi građani preko noći ga nisu ni prepoznali, a kad je osvanulo, Beckhama je morala pričuvati policija.

