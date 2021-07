Danijela Dvornik je u objavi na Instagramu napisala kako razmišlja o tome da proda stan u Zagrebu i preseli se u Istru da bude bliže svojim unukama.

Danijela Dvornik je na Instagramu objavila fotografiju na kojoj uživa u ručku uz čašu vina, a s pratiteljima je podijelila o čemu intenzivno razmišlja u posljednje vrijeme.

"Vruće je i oblačno je, ali me ne smeta. Odradila sam neke administrativne stvari kao što je plaćanje računa, dogovorila sve detalje oko ograde za terasu (bit će do kraja mjeseca) što će me još dodatno oraspoložiti jer sve do sada ne uživam na terasi onako kako bi ja htjela ali zaokružiti ćemo i to, konačno. Jučer sam radila šalšu od poma i naravno da je ostalo viška kojeg sam danas iskoristila za "parmežanu". Ubacila sam, osim balancani i tikvice, malo sira mozarele i eto "bogovskog" ručka za mene, spravljenog u sat vremena. Zadnjih dana baš nekako uživam u sebi", napisala je Danijela pa dodala:

"Fale mi Balie i Lumi, baš onako puno. I sve razmišljam da prodam stan u ZG i kupim nešto blizu njih. Emotivno, još uvijek sam vezana jednim dijelom za Zagreb, jer je to bio moj dom punih 30 godina. I na neki način, volim Zagreb, ali vrijeme je za nešto novo. Uvijek se sjetim one famozne misli Ekarda Tolle, čovjeka čije su me knjige uvelike inspirirale i pomogle mi da moj život bude ovakav kakav je sad: "Život je sada. Nikada nije postojalo vrijeme da vaš život nije bio sada, niti će ikada postojati. Ništa se nikada nije dogodilo u prošlosti, dogodilo se u sadašnjosti. Nikada se ništa neće dogoditi u budućnosti, dogodit će se sada", zaključila je.

Brojni pratitelji podržali su je te su joj poručili da napravi to, a neki su komentirali da imaju mogućnost, da bi se odmah preselili.