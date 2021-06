Danijela Dvornik imala je burnu noć zbog prehlade unuke Lumi zbog čega je završila na Hitnoj, a o čemu je progovorila u videu i požalila se jer otok Brač nema dežurnu ljekarnu nakon čega ju je dio pratitelja kritizirao.

Danijela Dvornik je u četvrtak progovorila na Instagramu o burnoj noći koju je imala s unukama zbog zdravstvenih problema jedne od njih.

"Sinoć sam imala jako turbulentnu noć. Balie nije mogla zaspati, a u konačnici kad je zaspala, probudila se Lumi koja nije mogla satima zaspati. Obje su jako prehlađene, s tim da Lumi ima začepljen nosić, pun sline i teško joj je disati, a spava na prsima. I pokušala sam sve, poze... Nemam pojma što sve nisam isprobala. Doduše, nisam imala ništa da joj dam u taj nosić, a ispuhati ga nisam mogla, i žalila sam za svojim starim usisivačem i onom puhalicom za nos koja rješava sve probleme", rekla je u videu Danijela koja čuva unuke dok njezina kći Ella Dvornik rješava selidbu s mužem Charlesom Pearceom iz Zagreba u Istru.

"Kad smo došli na Hitnu, doktor ju je primio i pregledao uho, grlo, nos... Međutim, to je sve bilo što je mogao učiniti. I to je ono što me najviše frapiralo. Ne mislim da je doktor nešto loše napravio, dapače, nego uvjeti u Hitnoj su takvi da vam zapravo ne mogu pomoći, barem ne ovdje na Braču", pojasnila je i dodala da je, nakon što su postavili dijagnozu koju je i ona znala, mogla samo otići kući. Dali su mi nekakve čepiće, ali to je čisto da se malo smiri. Očekivala sam da joj barem ispušu nos, bar s nekakvom otopinom ili špricom, međutim očito da to nemaju ili ne rade... Bila sam jako ljuta, digla sam djecu u dva sata ujutro i sva sam bila izbezumljena jer nisam znala što da radim s Lumi. Shvatila sam da je recimo imala nekakvu upalu i da je trebala antibiotik ja ne znam što bih. Jer danas ljekarne ne rade, mi na Braču nemamo dežurne ljekarne u 21. stoljeću, na Braču koji živi od turizma i poprilično napučen...", napisala je Danijela i dodala kako ona nije spavala cijelu noć. Jutros sam bila spremna da ubijam po mjestu koliko sam bila živčana i neispavana", dodala je supruga pokojnog kralja funka Dina Dvornika.

Objasnila je da su joj prijatelji koji imaju djecu pomogli s lijekovima pa je njezina unučica Lumi nakon svega dobro.

No Danijelina objava je pokrenula raspravu na društvenim mrežama i dio pratitelja ju je napao jer se žalila kako otok Brač u 21. stoljeću nema dežurnu ljekarnu.

"S malom djecom, pogotovo prehlađenom, potrebno je uvijek imati kapi, izotoničnu otopinu, inhalator... Ljekarna ne služi za hitne prodaje kapi za nos niti hitna da kapa nos dječici. Zbog takvih slučajeva i dolazi do pretrpanosti sustava... Hitna služi za hitne stvari, za srčane udare i anafilaktičke reakcije, za hitna ugrožavajuća stanja. A i taj netko tko radi na otočnoj hitnoj nije dežurna opća praksa pa da u pola noći poučava o kapima za nos", "Jesi čula za kućnu ljekarnu? Kad bih išla sa djecom ili ih nekom ostavljala, uz garderobu i hranu ostavljala bih i lijekove za takve situacije sori", napisali su joj.

Danijela se nakon kritika osvrnula na sve u komentaru ispod ranije objavljenog videa.

"Dragi moji savršeni Hrvati iz savršene zemlje Hrvatske gdje negdje još vukovi donose poštu, u kojoj sve savršeno funkcionira da nam ne trebaju ni doktori, ni hitna, ni ljekarne. Već se mnogo puta pokazalo da se samo glupani poput mene uvijek nešto žale. Svi možemo guglati i preko noći postati savršene majke, očevi, domaćice, kuharice, doktori, epidemiolozi....ekonomisti, psihijatri... Toliko smo savršeni da sam ja ponosna što živim među tako pametnim svijetom i pomalo se sramim zbog moje nazadnosti. Život je usprkos tome lijep. Izvinjavam sam što sam se usudila otići na hitnu zbog začepljenog nosića jedne male bebe", napisala je.