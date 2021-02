Damir Urban dan nakon svoje objave o potrazi za najboljim prijateljem iz djetinjstva Slobodanom Stevanovim uspio je stupiti u kontakt s njim.

Damir Urban je u ponedjeljak tražio pomoć pratitelja na društvenim mrežama kako bi pronašao davnog izgubljenog prijatelja Slobodana Stevanova, a već dan kasnije je njegova potraga imala sretni kraj.

"Nakon skoro 40 godina od zadnjeg susreta - za početak - skoro sat vremena razgovora sa Slobodanom! Od srca hvala svima vama koji ste mi pomogli doći do njega!", napisao je Urban na Facebooku i Instagramu uz fotografiju na kojoj razgovara na mobitel.

Ova vijest je razveselila glazbenikove pratitelje. "Divno. Želimo detalje", "Eto nova pjesma", "Čestitke", "Ovo je bilo brzo", "Divno, bravo. Želimo zajedničku fotografiju", "Prekrasno", "Sudbina je to", "Lijepo da ste se ponovo pronašli. Sad možete stvarati nove uspomene", "Ono kad te zvrcne Damir Urban. Ha čovječe", "Život je lijep", komentirali su na društvenim mrežama.

nakon skoro 40 godina od zadnjeg susreta - za pocetak - skoro sat vremena razgovora sa slobodanom! 🙃 od srca hvala svima vama koji ste mi pomogli doci do njega! Objavljuje Damir Urban u Utorak, 9. veljače 2021.

Urban je ranije na Facebooku i Instagramu objasnio kako je izgubio kontakt s prijateljem.

"Prije puno godina, stjecajem okolnosti, izgubio sam sve kontakte s najboljim prijateljem iz djetinjstva. Ostalo je nešto slika i puno uspomena: prvi kompjuter koji sam vidio je njegov ZX Spectrume, upoznali smo se u trećem razredu škole Josipa Brusića (danas Brajda) kad se u Rijeku doselio iz Sente, proveli dane i dane viseći jedan kod drugoga, on mi je otkrio parafe i zarazio me njima... Ali da se ovo ne bi pretvorilo u 'spomenar', zamolio bih vas da ako netko zna Slobodana Stevanova sa slike, nešto o njemu ili neki njegov kontakt, javite, please. Hvala vam!", napisao je glazbenik.