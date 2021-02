Damir Urban zamolio je pratitelje da mu pomognu ako znaju njegovo prijatelja Slobodana Stevanova.

Damir Urban tražio je pomoć pratitelja na društvenim mrežama kako bi pronašao davno izgubljenog prijatelja Slobodana Stevanova.

"Prije puno godina, stjecajem okolnosti, izgubio sam sve kontakte s najboljim prijateljem iz djetinjstva. Ostalo je nešto slika i puno uspomena: prvi kompjuter koji sam vidio je njegov zx spectrume, upoznali smo se u trećem razredu škole Josip Brusć (danas, Brajda) kad je u Rijeku doselio iz Sente, proveli dane i dane viseći jedan kod drugoga, on mi je otkrio parafe i zarazio me njima... Ali, da se ovo ne bi pretvorilo u “spomenar”, zamolio bih vas da ako netko zna Slobodana Stevanova sa slike, nešto o njemu ili neki njegov kontakt, javite, please.

hvala vam!", napisao je Urban na Instagramu i Facebooku.

prije puno godina, stjecajem okolnosti, izgubio sam sve kontakte s najboljim prijateljem iz djetinjstva. ostalo je nesto... Objavljuje Damir Urban u Ponedjeljak, 8. veljače 2021.

Glazbeniku su pratitelji odmah priskočili u pomoć i dio njih mu je poslao kontakte ljudi koji imaju ime Slobodan Stevanov, a neki su otkrili da su i sami bili u sličnoj potrazi.

"Ja sam prošle godine ponovno, nakon 30 godina, pronašla prijateljicu iz osnovne škole koja je zbog rata otišla s obitelji u Srbiju, i to putem Linkedina! Možda da probaš tamo njega potražiti?", "Nadam se da ćete se uskoro pronaći, no bilo bi dobro da objaviš još više info ukoliko imaš i znaš npr. ima li braće ili sestara kako mu se zvao otac, mama? I sl.", "Koja fora. Dođeš i kažeš mu: 'Čuj Urban te traži preko Facea'. Ludo ! Nadam se da ste se našli", napisali su mu.