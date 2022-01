Cristiano Ronaldo na Instagramu je objavio fotografiju na kojoj pozira u kupaćim gaćama i u sat vremena skupio preko tri milijuna lajkova.

Slavni nogometaš Cristiano Ronaldo na Instagramu se javio s odmora.

Objavio je fotografiju s plaže na kojoj uživa na ležaljci s kokosom u ruci, odjeven samo u minijaturne kupaće gaće, a pogled na njegovo isklesano tijelo raspametio je milijune obožavatelja.

Fotka je u prvih sat vremena od objave imala preko tri milijuna lajkova, a sada ih je više od 10, no broj neprestano raste. To i nije neko iznenađenje, s obzirom na to da je slavni Portugalac već nekoliko godina najpraćenija osoba na društvenoj mreži s gotovo 400 milijuna sljedbenika.

U pričama je otkrio i da se nalazi u Dubaiju, a podijelio je i jednu zanimljivu fotku s masaže koju možete vidjeti u našoj galeriji.

Nogometaš se trudi biti aktivan na Instagramu, a njegove pratitelje uz ovakve golišave prizore, posebno vesele i fotke na kojima pozira s lijepom zaručnicom Georginom Rodriguez i djecom.

Inače, Ronaldova draga nedavno se našla na meti kritika vlastite obitelji. Njezin ujak, koji ju je odgojio, tvrdi da je zla osoba i da je napustila obitelj otkako je s nogometašem, a cijela drama odvila se uoči premijere njezina docu-realityja "I am Georgina" koji ovaj tjedan stiže na Netlifx.

Georgina i Ronaldo u posebnom su fokusu javnosti i otkako se doznalo da čekaju blizance, a fotka kojom su objavili trudnoću zamalo je srušila Instagram te je sa preko 30 milijuna lajkova postala najpopularnija objava u 2021. godini.

U upadljivom sportskom kompletu ocrtavalo se vjerojatno i malo više nego što je htjela, ali svoje obline ponosno je istaknula +29

Nema zime za Maju Šuput: U seksi izdanju pokazala je gole noge, a provirio je i komad donjeg rublja! +26