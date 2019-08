Wayne Rooney ponovno je prevario svoju suprugu Coleen, a ona je sada odlučila uzvratiti udarac i ozbiljno mu zaprijetiti.

Supruga engleskog nogometaša Waynea Rooneyja ima zavidno strpljenje. Suprug ju vara već godinama, ona mu je rodila četvero djece i bezbroj puta prijetila, no ništa se ne mijenja - on ljubavnice pronalazi svaki dan.

Njezinim prijateljima i obitelji nije jasno zašto ga ne ostavi, no ona i dalje čeka da joj se on vrati sa svojih "izleta" s drugim ženama. Ipak, sada je čak i Coleen dosadilo stalno biti javno ponižena. Od 2008. je u braku s Rooneyem, a on joj cijelo to vrijeme nije vjeran.

Nakon što je prije dvije godine puknuo skandal kada je Wayne uhvaćen kako pijan za volanom sjedi u društvu nepoznate ljepotice, Coleen mu je jedva oprostila prevaru. Samo par mjeseci nakon te afere - dogodila se nova. Tog puta je Wayne snimljen kako se pijan u jednom londonskom klubu upucava konobarici.

Sada su britanski tabloidi objavili fotografije nogometaša kako u društvu bujne brinete nakon večeri ispijanja žestica ulazi u hotelski lift.

Coleen je izgleda prekipjelo pa je postavila ultimatum - ili se Wayne istog trena vraća kući ili ona šalje svog brata kako bi pripazio na ponašanje njezinog nestašnog supruga.

Izgleda da lijepa Coleen opet ne želi razvod, iako je viđena da u Londonu šeće bez vjenčanog prstena, već želi pronaći novi način kako urazumiti supruga. Našla je rješenje u svom bratu Anthonyju McLoughlinu.

Coleen je Wayneu javila da će poslati Anthonyja u Ameriku ako se on istog trena ne vrati u Veliku Britaniju. Rooney trenutno igra u DC Unitedu, a Coleen bi najviše voljela da prekine ugovor i vrati se kući.

Njezin brat Anthony već je pazio na Waynea kada se ovaj tek odselio u SAD. Bio je na usluzi Coleen, koja ga je zaposlila kao osobnog asistenta, te je branio Rooneyju da pije, izlazi i druži se s ljepoticama.