Chris Noth proslavio je 67. rođendan, a uskoro ga imamo priliku gledati u novim nastavcima serije "Seks i grad".

Chris Noth proslavio se ulogom Face u kultnoj seriji "Seks i grad" u čijim ćemo ga novim nastavcima ponovno imati prilike vidjeti, a šarmantni glumac ovih je dana proslavio svoj 67. rođendan.

Chris i dalje mami uzdahe žena gdje god da se pojavi, a obožavateljice "Seksa i grada" jedva su dočekale njegove najnovije fotografije kada je počelo snimanje novih epizoda. Pogotovo nakon što je nekoliko mjeseci ranije bio priznao kako nije siguran želi li ponovno glumiti Facu jer je smatrao da je tom liku dao sve. No nakon razgovora s producentima, pristao je pojaviti se ponovno na malim ekranima kao slavni zavodnik.

A desetljećima je na istom glasu bio i u stvarnom životu te je nosio titulu jednog od najpoželjnijih neženja. No to se promijenilo 2012. godine nakon što je upoznao 27 godina mlađu Taru Lynn Wilson koja ja radila u njegovu baru "The Cutting Room", a koju je deset godina kasnije odveo pred oltar. 2008. godine dobili su sina Oriona, a 2020. godina i sina Keatsa.

Chris i Tara ne pojavljuju se često zajedno u javnosti i u nekoliko su navrata priznali da su se često mirili i prekidali u početku veze, no danas su ludo zaljubljeni i uživaju u obiteljskom životu daleko od svjetla reflektora.