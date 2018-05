Jeremy Meeks nedavno se razveo od supruge, a sve zbog bogate nasljednice Chloe Green.

Najseksi zatvorenik na svijetu, Jeremy Meeks, danas je daleko ostavio dane kada je boravio iza rešetaka. Tamnicu je zamijenio luksuznom jahtom, i to nakon što je prevario suprugu s mladom nasljednicom Chloe Green. Dok je još bio u braku Jeremy je upoznao Green te s njom putovao svijetom. Kod kuće ga je za to vrijeme čekala supruga, s kojom ima dvoje djece. Neko vrijeme nagađalo se hoće li Jeremyja supruga primiti nazad, radi li se tek o aferi s bogatom djevojkom, no na kraju je vrijeme pokazalo da s Chloe misli ozbiljno.

Razveo se, a unatoč neodobravanju obitelji, Chloe je s njim ušla u vezu. Nedavno su objavili i da čekaju dijete, a sada su osvanule i fotografije s jednog od njihovih brojnih odmora. Na njemu je mlada nasljednica pokazala svoj trudnički trbuščić, a ako je suditi po njemu - beba im uskoro stiže. Inače, Jeremy i Chloe odmaraju se na luksuznoj jahti Philipa Greena, Chloeinog oca.