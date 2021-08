Charlize Theron uživa na ljetnom odmoru u Grčkoj, a i dan danas ne prestaje oduševljeno pričati o danima koje je prije dvije godine provela u Lijepoj Našoj.

Holivudska glumica i miljenica publike Charlize Theron za svoj je idealan ljetni odmor ove godine odabrala grčki otok Par, a s njom su i 9-godišnja kćer Jackson, 5-godišnja August i majka Gerda Jacoba Aletta Maritz.

45-godišnju glumicu paparazzi su u Grčkoj snimili dobro raspoloženu dok je uživala u morskim radostima ma megajahti kojom plovi, pri čemu je pokazala i zamamnu figuru u crnom badiću s dekolteom.

Na odmoru je proslavila i rođendan, a nekolicina prijatelja ju je odlučilo iznenaditi pa su joj priredili tematsku zabavu na brodu. Iako detalje privatnog života čuva daleko od znatiželjnih obožavatelja i javnosti, Charlize je nekoliko trenutaka s odmora odlučila podijeliti na društvenim mrežama.

Charlize je stariju kćer Jackson posvojila 2012. godine, a mlađu August tri godine kasnije.

"Imam dvije prekrasne kćeri i kao svaki roditelj, želim ih zaštiti i omogućiti im napreduju. Rođene su takve kakve jesu i mogu same sebe pronalaziti dok odrastaju. Tko žele biti jednog dana same će odlučiti, nije to na meni da odlučujem. Moj posao roditelja je voljeti ih i biti im podrška, pobrinuti se da imaju sve što im je potrebno. Učinit ću sve što je u mojoj moći da ostvare to pravo i budu zaštićene", izjavila je glumica u jednom od intervjua za Daily Mail.

Inače, nedavno je priznala u intervjuu za Vanity Fair kako je na odmoru u Hrvatskoj koju je posjetila prije dvije godine bila najsretnija.

"Putovali smo Hrvatskom i to je bilo čarobno. Često koristim tu riječ, ali zaista je bilo čarobno. Bila sam ondje s nekoliko obitelji, puno djece i to su ljudi koje jako volim te ih smatram svojom posvojenom obitelji. Tijekom karantene sam dosta razmišljala o tom odmoru", priznala je Charlize.

Glumica je bila na Hvaru gdje su ju snimili u jednom poznatom restoranu te u Dubrovniku. O putovanju se pohvalila i na svojim društvenim mrežama, gdje je objavila nekoliko fotografija.

Charlize je danas jedna od najplaćenijih glumica Hollywooda, a zahvaljujući svojim ulogama dobila je brojna priznanja. Između ostalog, časopis Time ju je 2016. godine svrstao među 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu.