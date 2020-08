Charlize Theron priznala je da vjerojatno nikada više neće živjeti s muškarcem.

I dok se njezin bivši u tajnosti vjenčao s 32 godine mlađom djevojkom, holivudska glumica Charlize Theron javno je priznala da možda više nikad neće živjeti s niti jednim muškarcem.

44-godišnja Charlize je prije desetak godina prekinula zadnju ozbiljnu vezu koju je imala s dečkom, irskim glumcem Stuartom Townsendom, za Mirror je otkrila kako joj ideja života s nekim muškarcem nije nimalo privlačna.

"Ne znam hoću li ikada više moći živjeti s nekim. Iskreno, taj netko bi morao kupiti kući pored moje. Ne znam hoću li biti sposobna za tako nešto i prestara sam za takva sr***. Ne fale mi muškarci, nisam se nikad osjećala usamljeno i nisam nervozna zbog spojeva. U moj životu jedostavno trenutno nema prostora za tako nešto, teško bi bilo i da nisam samohrana majka", izjavila je plavokosa glumica.

No otkrila je da uživa u neobaveznim izlascima i zabavi.

"Uživam ići na spojeve. Radim ono što vjerojatno i većina ljudi radi. Otvorena sam i zabavljam se. Mogu se iz zabave dopisivati s nekim, ali ne znam hoćemo li završiti u krevetu. Ne znam što će se događati", objasnila je.

Charlize je od 2001. do 2010. godine bila u vezi sa Stuartom, koji je inače trebao utjelovio Aragorna u trilogiji "Gospodar prstenova", no dan prije početka snimanja je dobio otkaz i zamijenio ga je Viggo Mortensen. Od 2013. do 2015. godine bila je u vezi s Oskarovcem Seanom Pennom koji se ovih dana na tajnoj ceremoniji navodno vjenčao s 32 godine mlađom Leilom George.

Iako su kružile glasine da je Charlize bila zaručena sa Seanom, ona je u intervjuu za Mirror to demantirala.

"To nije istina, ne. Nisam se skoro udala za Seana. To tu takva sr***. Izlazili smo i to je bilo to. Nismo nikada živjeli zajedno i ne bih se nikada pristala udati za njega", izjavila je Charlize.

Glumica je samohrana majka dvoje posvojene djece. 2012. godine posvojila sina Jacksona iz rodne joj Južnoafričke Republike, a 2015. godine stigla je kćerkica August, koja je u novi dom došla na prvi dan kolovoza.