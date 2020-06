Charlize Theron i Sean Penn su bili par godinu dana, a slavna glumica sada je objasnila kako nikada nisu bili zaručeni.

Glumica Charlize Theron objasnila je sve glasine koje se vežu za nju i bivšeg joj dečka Seana Penna. Istaknula je kako nije istina da su ona i glumac ikada bili zaručeni.

"Što? To nije istina. Nismo se "skoro vjenčali", to je takva glupost. Bili smo par i to je sve", rekla je Theron na pitanje je li istina da su bili zaručeni. Dodala je kako su bili u vezi jedva godinu dana, no nikada nisu ni živjeli zajedno. "Nisam se planirala udati za njega", kratko je zaključila holivudska ljepotica.

Penn i Theron su postali par 2013. godine, a razišli su se godinu dana kasnije. Theron je kasnije medijima ispričala kako joj brak nikada nije bio na pameti jer joj to nije važno. Kaže kako se nikada nije osjećala usamljenom, a trenutačno joj u životu i ne fali romantična veza ni sa kime.

"Da budem potpuno iskrena, nisam sigurna hoću li ikada više htjeti živjeti s nekim. Možda će on morati kupiti kuću pored moje", ispričala je Charlize Theron.