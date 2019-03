Od 2011. do 2016. Jennifer Lopez bila je u turbulentnoj vezi s plesačem Casperom Smartom.

Čini se kako su se pred njom muškarci naklečali.

Nakon 2 godine veze, Jennifer Lopez zaručila se s Alexom Rodriguezom tijekom romantičnog odmora. Alex je pred svoju partnericu kleknuo s gigantskim prstenom kojim su se oboje pohvalila na društvenim mrežama.

Samo dan kasnije, sreću para pokušao je narušiti Alexov kolega Jose Canseco koji je na Twitteru otkrio kako Jennifer nema pojma za koga se udaje, jer ju Alex vara s njegovom bivšom suprugom Jessicom. "Čitam tekstove o J.Lo i Alexu Rodriguezu. Jadna žena. Nema pojma tko je on zapravo. Vara ju s mojom bivšom suprugom. Alex, prestani biti g**** i prestani varati Jennifer", napisao je Canseco na Twitteru, a Rodrigueza je izazvao i na boksački meč.

Canseco je na kraju dodao da je spreman podvrgnuti se i na detektor laži kako bi dokazao da govori istinu. Pjevačica i glumica nije se oglašavala u vezi takvih glasina, kao ni Alex, no u ove dvije godine više je puta istaknula kako nikada nije bila sretnija, no da joj se ne žuri u novi brak.

Podsjetimo, Jennifer iza sebe ima tri propala braka - s kubanskim konobarom Ojanijem Nouom koji je trajao samo 11 mjeseci, plesačem Chrisom Juddom koji je trajao 2 godine te latino pjevačem Marcom Anthonyjem s kojim ima blizance, a njihov je brak potrajao i najduže - skoro 7 godina. No to nisu jeidni muškarci koji su kleknuli pred jednu od najljepših žena svijeta.

To je učinio i holivudski glumac Ben Affleck s kojim se zbližila na snimanju filma "Gigli". no umjesto vjenčanja 2003. godine, par je prekinuo. Prsten vrijedan 1,2 milijuna dolara Jennifer mu je vratila, a o razlozima prekida se samo nagađalo. Neki su tvrdili kako je njoj bilo dosta njegovog raskalašenog načina života, dok su drugi tvrdili kako je glumcu tako javna veza bila jendostavno previše te je smatrao kako ga u Hollywoodu više nitko ne shvaća ozbiljno, već samo kao "partnera Jennifer Lopez".

Od 2011. do 2016. Lopez je bila u turbulentnoj vezi s mlađahnim plesačem Casperom Smartom, a to je ujedno jedini muškarac koji ju zaprosio, a ona ga je odbila, i to čak pet puta.

"Ne želim uspoređivati niti jednu prosidbu, jer su sve bile poprilično spektakularne. No tu su bili i neki koji su me zaprosili, no ja sam odbila", jednom je prilikom otkrila latino diva kojoj nije palo ni na pamet da odbije Alexa za kojeg je otkrila da je uz njega napokon našla mirnu luku.

Alex iza sebe ima propali brak s psihijatricom Cynthijom Scurtis s kojom se vjenčao 2002. godine, a rastao 2008. godine. Par se upoznao u jednoj teretani, imaju dvije kćeri, a papire za razvod predala je ona uz navođenje "nepomirljivih razlika".

Ipak, bejzbolaš je poznat po brojnim kratkim avanturama s poznatim damama, među kojima su bile Madonna, Rita Ora, Kate Hudson i Cameron Diaz.