Bivši bejzbolaš Jose Canseco oglasio se na Twitteru tijekom vikenda te u svojim objavama tvrdi da Alex Rodriguez zapravo cijelo vrijeme vara Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez i Alex Rodriguez zaručili su se tijekom vikenda poslije dvije godine veze, a o ovom veoma važnom trenutku za njih, svoje su obožavatelje obavijestili na Instagramu.

No nevolje u raju mogla bi stvorili još jedna bivša bejzbolaška zvijezda. Naime, nakon što su se svi raspisali o novom koraku u vezi s ovim slavnim parom, na društvenim mrežama oglasio se Jose Canseco i sve šokirao objavom.

Watching World of Dance watching J.Lo text Alex Rodriguez little does she know that he is cheating on her with my ex-wife Jessica poor girl she has no idea who he really is