Reperica Cardi B otkrila je da je bila seksualno zlostavljana.

Slavna američka reperica Cardi B pridružila se listi slavnih dama koje su iskusile seksualno zlostavljanje. U posljednjih nekoliko godina mnoge su glumice, pjevačice i manekenke odlučile istupiti u javnost i ispričati kako su proživjele neki oblik seksualnog zlostavljanja.

Cardi B sada je otkrila da je bila napastovana tijekom snimanja za jedan slavni magazin.

"Bila sam na snimanju za taj jedan magazin, a fotograf mi se počeo približavati. 'Želiš biti u ovom magazinu?' govorio mi je i onda izvadio penis. Bila sam toliko ljuta... Ali najluđe je što sam to rekla vlasniku magazina i on mi je samo rekao: 'E, i? Pa što?'" ispričala je Cardi u intervjuu.

Nije otkrila ime magazina ni ime fotografa, a nije htjela reći ni kada se točno događaj zbio.

"Znam cure iz kvarta koje su prolazile iste stvari. Natjeraju te da se osjećaš kao da moraš učiniti određenu stvar. To se događa svakodnevno", zaključila je.

Proljetos je Cardi B razbjesnila mnoge priznanjem o tome što je radila muškarcima prije uspjeha.

"Zaboravljaju sranja koja sam morala raditi da preživim. Morala sam se skidati. Morala sam biti kao: 'Želiš me je*ati? Ok, ok, idemo u hotel. I onda sam drogirala tipove i pljačkala ih'", ispričala je tada Cardi.

Nakon njezina priznanja krenuo je val negodovanja na društvenim mrežama, a pokrenut je čak i hashtag #SurvivingCardiB.

"Cardi B je prije drogirala muškarce i pljačkala ih. Ova žena mora odgovarati", "Upravo je priznala da je drogirala i pljačkala muškarce. Nećete valjda dopustiti da se izvuče s ovim", "Zamislite da je ovo rekao muški reper...", "Mjesto joj je u zatvoru, ona je zločinac", bili su samo neki od komentara.

Podsjetimo, prije no što se dočepala svjetske slave i počela redati glazbene i filmske hitove, Cardi je odrastala u lošem kvartu i bavila se striptizom kako bi poplaćala račune.