Cardi B i Offset te Kylie Jenner i Travis Scott privlačili su najviše pažnje na dodjeli nagrada Grammy.

26-godišnja reperica sinoć je bila zvijezda večeri.

Radi se o Cardi B koja je u Staples Centru u Los Angelesu ispisala povijest nakon što je osvojila Grammy za "najbolji rap album" te tako postala prva žena u povijesti kojoj je pripala ta nagrada.

Osim nagradom, reperica je privlačila poglede i dramatičnom haljinom te modnim dodacima, ali i činjenicom da se na dodjeli pojavila sa svojim "malo smo zajedno-malo nismo" suprugom, glazbenikom Offsetom s kojim je pred kamerama podijelila i poprilično vruć poljubac.

Podsjetimo, par se počeo viđati početkom 2017. godine, a već krajem iste reper iz popularne hip-hop grupe Migos kleknuo je pred svoju izabranicu. Par se iste godine vjenčao u potpunoj tajnosti i to u svojoj spavaćoj sobi. U ljeto 2018. godine kao kruna ljubavi stigla je kćerkica, no reperica je 5 mjeseci nakon toga potvrdila na Instagramu kako su prekinuli.

Navodno je razlog bila njegova nevjera, no reperica nije rekla ništa ružno na račun oca svog djeteta. "Ja sam ta koja donosi odluke i nitko ih drugi ne donosi umjesto mene. Nisam htjela ići bračnom savjetniku. On je to predložio, no ja nisam htjela. Nema tog savjetnika koji bi promijenio moju odluku", rekla je reperica u nedavnom intervjuu za Harper's Bazaar, no čini se kako je svom suprugu ipak dala još jednu šansu.

A još jedan par sinoć je privlačio itekakvu pažnju, a radi se o starleti i vlasnici beauty carstva Kylie Jenner te reperu Travisu Scottu koji postaje sve veća zvijezda otkad je s mlađahnom reality zvijezdom. Par je prije nešto više od godinu dana dobio kćerkicu Stormi Webster, i iako nitko nije previše vjerovao u njih, par izgleda sretno i zaljubljeni kao i prvog dana.

Ipak, najviše pažnje sinoć pokupila je njezina bizarna roza kombinacija, zbog koje je Kylie proglašena jednom od najgore odjevenih žena večeri. Najgore od svega jest što je na jednoj od zabava prije dodjele Kylie zablistala u dugoj, crvenoj haljini u kojoj je izgledala prelijepo,pa nikome nije jasno zašto se presvlačila.

Kako god bilo, Travis i Kylie imaju poprilično mirnu i stabilnu vezu za razliku od Cardi i Offseta, no kada je u pitanju privlačenje medijske pažnje, izazivaju ju podjednako.

Svečanu dodjelu nagrada vodila je pjevačica Alicia Keys. Ona je prva žena u posljednjih 14 godina kojoj je povjerena ta dužnost. Posljednja voditeljica Grammyja bila je Queen Latifah 2005. godine, a nakon nje su dodjelu vodili samo muškarci.