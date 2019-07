Cardi B u repera Offseta zaljubila se početkom 2017. godine te su se iste godine vjenčali.

Ako netko zna kako osvojiti naslovnice ponašanjem, onda je to ona.

Riječ je o reperici Cardi B koja je uspjela od siromašne striptizete iz ozloglašenog Bronxa postati jedna od najpoznatijih i najprodavanijih glazbenica današnjice.

A kad ne privlači pažnju riječima pjesama i golišavim izdanjima na pozornici, reperica to radi brutalno iskrenim video uracima u kojima progovara o raznim problemima te golotinjom na društvenim mrežama.

Ovoga puta, 26-godišnjakinja privukla je pozornost objavom fotografije na kojoj se vidi njezina nova tetovaža. Naime, Cardi je suprugovo ime istetovirala na stražnjoj strani noge, a to mu je priopćila putem web kamere tako što je nogu dignula visoko u zrak.

Reper Offset je zatim screenshot objavio na Instagramu te napisao kako jedva čeka doći kući, zbog čega su mu obožavatelji poručili kako je pravi sretnik.

Podsjetimo, par se zaljubio početkom 2017. godine, a već krajem godine tajno su se vjenčali u svojoj spavaćoj sobi. U ljeto 2018. godine kao kruna ljubavi stigla je kćerkica Kulture, no reperica je pet mjeseci nakon toga na Instagramu potvrdila da su prekinuli.

Navodno je razlog bila njegova nevjera, no reperica nije rekla ništa ružno na račun oca svoga djeteta. "Ja sam ta koja donosi odluke i nitko ih drugi ne donosi umjesto mene. Nisam htjela ići bračnom savjetniku. On je to predložio, no ja nisam htjela. Nema tog savjetnika koji bi promijenio moju odluku", rekla je jednom prilikom, no ipak mu je pružila drugu priliku.

A njihova ljubav otad samo cvjeta, što ekscntrični par voli pokazivati i na crvenim tepisima na kojima se redovito strastveno ljube i dodiruju kao da su u spavaćoj sobi u kojoj su i izgovorili sudbonosno "da". Tetovaža je samo dokaz kako je loše razdoblje očito iza njih.