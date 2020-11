Candice Swanepoel jedna je od najtraženijih manekenki današnjice, a fotografi su ovu ljepoticu uhvatili u ležernoj šetnji plažama Miamija protekloga vikenda.

Manekenka i Victorijina anđelica Candice Swanepoel oduševi svakim izlaskom u javnost, a u centru pažnje ovoga su vikenda bile njezine duge noge. Lijepa 32-godišnja manekenka prošetala je plažom u Miamiju u drutštvu prijateljice, a djevojke su bile pravi mamac za paparazze.

Vruće hlačice, lepršava majica i kupaći kostim bili su ležerni odabir za šetnju uz more besprijekorne Candice, koja je iskoristila priliku i reklamirala vlastiti brend badića, Tropic of C. Vladarica modnih pista još je jednom dokazala da je jedna od najljepših manekenki današnjice, a uhvatili su je u rijekim trenucima dok nije sa svojom obitelji ili u zatrpana poslom.

Candice je rođena i odrasla je u Južnoj Africi, a tijekom djetinjstva bavila se baletom. Školovala se u internatu, a kada je imala 15 godina, na tržnici u gradu Durbanu spazio ju je agent za modele. Nosila je revije za poznate brendove, među kojima su Chanel, Fendi, Dolce & Gabbana i Dior. Bila je i zaštitno lice za Tom Ford, Nike, Michael Kors i druge popularne marke.

Govori tri jezika, a ima sinove Anaca (3) i Ariela (1) s bivšim dečkom, manekenom Hemannom Nicolijem (37). Prekinuli su 2017. nakon 14 godina veze. Inače, upoznali su se i zaljubili u Parizu kada je ona imala 17 godina, a on 23. Zaručili su se 2015., no prekinuli su tri godine kasnije navodno jer su se zbog svog posla previše udaljili.