Bruceu Willisu dijagnosticirana je afazija zbog čega se povlači iz glume, a njegova obitelj vijest je potvrdila na Instagramu.

Legendarni glumac Bruce Willis (67) povlači se iz glume zbog ozbiljnih zdravstvenih problema.

Vijest je objavila njegova obitelj na službenom Instagramu Bruceove bivše supruge Demi Moore.

"Bruceovim nevjerojatnim obožavateljima, kao obitelj smo htjeli podijeliti da naš voljeni Bruce ima zdravstvene probleme i nedavno mu je dijagnosticirana afazija, koja utječe na njegove kognitivne sposobnosti. Kao rezultat toga, Bruce se povlači iz karijere koja mu je puno značila. Ovo je vrlo izazovno vrijeme za našu obitelj i cijenimo vašu neprekidnu ljubav, suosjećanje i podršku. Prolazimo kroz ovo kao jaka obiteljska zajednica i želimo da njegovi fanovi budu u toku jer znamo koliko vam znači, kao i vi njemu. Kako Bruce uvijek kaže, 'živnite', i zajedno planiramo napraviti baš to", stoji u objavi koju su, uz Demi, potpisale i njegova nova supruga Emma Hemming Willis te kćeri Rumer, Scout, Tallulah, Mabel i Evelyn.

Hrvatska verbotonalna udruga navodi kako je afazija je poremećaj jezika i govora nastao kao posljedica različitih oštećenja mozga. Osobe s afazijom često uz teškoće jezika i govora imaju i teškoće gutanja, motorike, računanja, prostorne i vremenske orijentacije.

Nedavno su se pojavile glasine da Bruce ima demenciju i da zato prihvaća uloge u niskobudžetnim filmovima, pa tako samo ove godine izlazi 11 njegovih novih filmova.

"Da, to je istina, režirao sam četiri filma u kojima je on glumio i znam iz prve ruke. Tužno je vidjeti kako legenda poput Brucea propada pred vašim očima. Vidio sam to dok sam radio s njim posljednjih nekoliko godina", komentirao je glasine redatelj Matt Eskandari, koji je radio s Bruceom.

O Bruceovoj demenciji prvi je pisao časopis OK! u siječnju 2021. godine, kada su objavili da se glumac bori s gubitkom pamćenja i zato provodi više vremena s obitelji, a navodno mu je velika podrška i bivša supruga Demi Moore. Povod članka je bio njegov dolazak na jedan događaj bez maske, zbog čega se našao na udaru kritika, a on se pravdao kako je jednostavno zaboravio da je mora nositi.

Iza Brucea je bogata karijera tijekom koje je postao sinonim za akcijskog junaka, a neki od njegovih najlegendarnijih filmova su "Umri muški", "Peti element", "Pakleni šund", "Šesto čulo" i mnogi dugi.

