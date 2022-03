Bruce Willis navodno ima demenciju, a glasine je potvrdio redatelj Matt Eskandari, koji je s njim radio posljednjih godina.

Američki glumac Bruce Willis (66) glumi u čak 11 filmova koji će izaći ove godine, a rad mu navodno pomaže u sprječavanju simptoma bolesti koja bi ga mogla koštati karijere.

Otkako je počeo prihvaćati uloge u niskobudžetnim filmovima, počele su kružiti glasine da omiljeni akcijski junak ima demenciju, a tom temom su se pozabavili i na popularnom kanalu na YouTubeu Half in the Bag.

"Bruce Willis snimi desetak filmova godišnje, a vi nikad niste čuli ni za jedan od njih. Odlučili smo se pozabaviti ovim čudnim fenomenom i pokušati shvatiti što se događa", napisali su o opisu videa nazvanom "The Bruce Willis Fake Movie Factory".

"Negdje sam čitao da Bruce Willis ima demenciju, pa nije potpuno svjestan svega što se događa oko njega", jedan je od komentara ispod videa, na koji je odlučio odgovoriti redatelj Matt Eskandari, koji je radio s Bruceom.

"Da, to je istina, režirao sam četiri filma u kojima je on glumio i znam iz prve ruke. Tužno je vidjeti kako legenda poput Brucea propada pred vašim očima. Vidio sam to dok sam radio s njim posljednjih nekoliko godina", napisao je Eskandari.

Odgovarajući jednom korisniku koji je kritizirao filmove u kojima se Willis posljednjih godina pojavljuje, Eskandri je još jednom jasno potvrdio: "Ima demenciju."

O Bruceovoj demenciji prvi je pisao časopis OK! u siječnju 2021. godine, kada su objavili da se glumac bori s gubitkom pamćenja i zato provodi više vremena s obitelji, a navodno mu je velika podrška i bivša supruga Demi Moore. Povod članka je bio njegov dolazak na jedan događaj bez maske, zbog čega se našao na udaru kritika, a on se pravdao kako je jednostavno zaboravio da je mora nositi.

Pogledajte kako izgledaju supruga i kći omiljenog Faruka Fazlinovića, osvanule su njihove rijetke fotografije +13

Teško je opisati što je imala na sebi, ali malo je toga uspjela pokriti, što itekako dokazuju ove provokativne fotke +32